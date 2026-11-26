La Unidad Militar de Emergencias (UME) de España está movilizando un equipo sanitario integrado por un total de 120 efectivos y 25 medios para apoyar en la emergencia migratoria de El Hierro, una de las islas Canarias en un despliegue que se llevará a cabo durante este jueves (26.11.2026) debido a la llegada de más de 2.000 personas migrantes procedentes de África.

Los militares van a apoyar en tareas de triaje y asistenciales, en relación a la estabilización de patologías agudas, ha informado el Ministerio de Defensa.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha confirmado que el despliegue de efectivos se produce a raíz de una llamada efectuada en la tarde de ayer por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para demandar ayuda con una situación que ha calificado de "complicada".

Ha detallado que los equipos necesarios viajan a El Hierro, al igual que otros efectivos que estaban en otras islas: "Como siempre hace la UME, como siempre hace el Ejército, va a estar en los momentos difíciles, apoyando a la gente con discreción, con prudencia, sin hacer ruido, pero tratando de dar solución", ha sostenido.

El dispositivo está integrado por un total de 120 militares, entre ellos 3 médicos, 8 enfermeros y 15 técnicos sanitarios, así como 25 medios, que incluyen dos ambulancias.

Asimismo, efectivos de la UME instalarán dos puestos sanitarios avanzados sobre el terreno, para coordinar y dirigir el desarrollo de las actuaciones médicas asignadas.