Brasil excluyó al presidente de Argentina, Javier Milei, de la lista de invitados a la posesión del mandatario reelecto Luiz Inácio Lula da Silva, en un nuevo episodio que marca el deterioro de las relaciones entre los líderes de las mayores economías de Sudamérica, se informó este jueves.

Una fuente del Gobierno de Lula, que pidió no ser identificada, comunicó a la prensa la decisión de no invitar a Milei al acto de investidura del 5 de enero próximo.

Milei no ha reconocido la victoria de Lula en las elecciones de octubre frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022) y muy cercano al líder argentino.

Cuestionó también la transparencia del sistema electoral brasileño y lanzó varios insultos personales contra el mandatario brasileño.

Los insultos de Milei en Brasil

En julio el argentino viajó a Brasil para el lanzamiento de la campaña de Flávio Bolsonaro. Durante su discurso llamó a Lula "ladrón" y "presidiario", en alusión al periodo en que el presidente brasileño estuvo encarcelado por corrupción, en un proceso posteriormente anulado.

El presidente argentino reiteró esos calificativos poco después en una entrevista, por lo que Brasilia decidió rebajar su representación diplomática en Argentina al nivel de encargado de negocios.

El embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, regresó entonces a su país y no volverá a su puesto en Argentina, informó la fuente del Gobierno brasileño, que pidió no ser identificada.

"No tenemos confirmación oficial", dijo al respecto el canciller argentino, Pablo Quirno al canal de noticias TN.

"Es una decisión soberana de Brasil (...). En caso de que decidan no invitar (a Milei), será otra decisión unilateral de Brasil, que está en todo su derecho tomar", pero "nos parece que no conduce a la mejora de relaciones", agregó Quirno.