38 millones de personas están habilitadas para votar en España. El presidente del Gobierno no se elige de forma directa, sino mediante una votación en el Parlamento. Los colegios electorales abrieron a las 9:00 y cerrarán a las 20:00 en la península. En las Islas Canarias, el cierre será una hora más tarde.

El recuento suele avanzar con rapidez y los resultados se conocerán en las horas posteriores. Para la investidura en primera vuelta, un candidato debe obtener una mayoría absoluta de 176 diputados. Si no alcanza esa cifra, se convoca una segunda votación, donde basta con reunir más votos a favor que en contra.

Los comicios funcionan como un examen a la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lidera el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde hace ocho años. Su mandato coincidió con varias crisis y con una etapa de crecimiento económico, aunque la suba del costo de vida y de la vivienda domina la campaña.

Sánchez convocó las elecciones anticipadas el mes pasado, después de que los partidos de derecha rechazaran en el Parlamento un paquete de medidas de su Gobierno para aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario. El presidente advirtió que un Ejecutivo conservador no reduciría el costo de vida y afirmó en repetidas ocasiones que una victoria de la derecha supondría un retroceso para el país.

La convocatoria siguió a las protestas nacionales que surgieron tras el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada en Madrid. El caso amplificó el debate público sobre los alquileres y los desalojos.

El encarecimiento de las propiedades y de los alquileres en las principales ciudades y zonas turísticas de España también generó malestar, sobre todo entre los jóvenes. La escasez de viviendas disponibles se convirtió en uno de los asuntos centrales del debate político.

La política migratoria ocupa otro lugar central en las elecciones generales de España, donde el Partido Popular (PP) y Vox cuestionan la regularización de cerca de 1,2 millones de migrantes que vivían sin autorización en el país. Uno de cada cinco residentes nació fuera de España, según datos del último censo español. Además, el país recibió a millones de personas, sobre todo de América Latina, África y otros países europeos a lo largo de este siglo.

Alberto Núñez Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, sostienen que las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez perjudican a los ciudadanos españoles. Ambos relacionan la inmigración con la presión sobre el mercado de la vivienda y los servicios públicos, y rechazaron la regularización anunciada a comienzos de año.

Si Vox entra en un eventual Ejecutivo del PP como socio minoritario, un partido ultranacionalista de extrema derecha volvería a integrar el Gobierno español por primera vez desde la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975.

El resultado también será seguido en Europa antes de un calendario electoral de 2027 que incluirá votaciones en Francia, Italia, Grecia y Polonia. En Francia, Agrupación Nacional aspira a llegar al poder, mientras que en Italia la coalición de derechas de la primera ministra Giorgia Meloni buscará renovar su mandato.