La Armada del Ejército de Irán informó la madrugada de este domingo que un buque petrolero "infractor" se incendió el sábado por la noche tras impactar contra minas navales al este del estrecho de Ormuz.

El incidente se produjo a las 23:00 hora local (19:30 GMT) del sábado cuando el petrolero, junto con otras dos embarcaciones "infractoras", apagó sus sistemas de identificación y navegación e ingresó a un área "prohibida" al este de la vía marítima, señaló la Marina mediante un comunicado publicado en la página web del Ejército.

En el texto se enfatizó la necesidad de cumplir con las regulaciones iraníes de tránsito por el estrecho de Ormuz y coordinarse con las Fuerzas Armadas de Irán antes de iniciar cualquier travesía.

El comandante de la Armada del Ejército, Shahram Irani, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que el "enemigo" reconozca que debe tratar a la nación iraní con respeto y reconocer su estatus.

Irani añadió que, para restaurar la seguridad en la región, es necesario abstenerse de emprender caminos que amenacen la seguridad de las naciones.