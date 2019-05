Despiden a Margarita, la mamá de 3 niños que luchaba contra el cáncer

LA PAZ |

El deseo más grande de Margarita Ramos (25) era ver crecer a sus tres retoños de 9,7 y 3, pero ese sueño fue enterrado por el cáncer que apagó su vida, justo en el Día de la Madre Boliviana. Sus familiares y amigos lloran la ausencia de la joven.

Margarita era la tercera de nueve hermanos, que crecieron huérfanos de madre y, posteriormente, abandonados por su progenitor. Desde muy joven buscó la forma de ganarse la vida, sobre todo para alimentar a su familia numerosa que dependía de ella para sobrevivir, relató Roberto, uno de sus hermanos.

"Hemos crecido en la pobreza, ella (Margarita) era una muy buena, nos ayudaba mucho. Siempre trabajaba, nunca estaba en la casa sin hacer nada", contó a ANF, aún sin creer que su familiar se haya ido para siempre.

Margarita dejó a sus tres pequeños hijos en la orfandad, estos aún no saben sobre el fallecimiento de su progenitora.

Benjamín Pari, el esposo de Margarita, relató que su pareja, que luchaba contra el cáncer de cuello uterino hace más de un año, empeoró los últimos tres días.

"No hablaba, su mirada estaba perdida", comentó, a tiempo de recordar las últimas palabras de su amada: "Vas a cuidar a las wawas". Ese pedido también fue dirigido a sus familiares más cercanos, a quienes les recomendó que no se olvidarán de sus hijos.

El velorio

La pobreza siguió a Margarita desde sus años más tiernos hasta su muerte. Su velorio se realizó en una infraestructura vecinal a medio construir en la zona San Miguel de Alpacoma de la ciudad de El Alto. Su ataúd fue donado por Gestión Social del Ministerio de la Presidencia.

Su féretro de color café era sostenido por maderas y ladrillos en un cuarto lleno de tierra. Los asientos para los acompañantes eran improvisados de listones de madera. La solidaridad de sus vecinos y amigos fue expresada, a la familia doliente, con pasankallas, gaseosas y papas.

"La Margarita era muy buen chica, siempre salía a trabajar para mantener a sus hijos. Ella se vendía buzos, así le hemos conocido. Por eso hemos traído papitas y refrescos para su familia. En estos momentos es cuando más se necesita la ayuda", dijo, Martín, uno de sus vecinos.

El entierro de la joven se realizó en el Cementerio de Alpacoma, donde sus familiares y amigos le dieron el último adiós.

En abril, ANF difundió un reportaje sobre Margarita Ramos, quien, desde noviembre del año pasado, estuvo postrada en cama, después de que los tratamientos de quimioterapia, radioterapia y braquiterapia no resultaran.

Luego de que su historia se hiciera conocida, las señales de solidaridad llegaron de distintas partes del país e incluso a nivel internacional con diversos apoyos para esa familia.

La joven mamá deja en la orfandad a tres de sus hijos, de los cuales el más pequeño, Miguel Ángel "Miki", tiene síndrome de Noonan, un trastorno genético que evita el desarrollo normal en varias partes del cuerpo, baja estatura, defectos cardíacos y posible retraso mental.

El pequeño es atendido en el hospital Arco Iris en Villa Fátima, después de que la Lotería Nacional gestionará el tratamiento. Pero la familia de Margarita aún requiere de ayuda. Benjamín, la pareja de la joven, afirmó que cumplirá la palabra de Margarita de proteger a sus hijos, pero también apela a la solidaridad de las personas para sobrevivir a esta tragedia.

"No me voy a olvidar de mis hijos, al Miki le sigo llevando a su tratamiento, pero a veces tengo que ir una y otra vez y se va en pasajes. Sé que la Margarita, ahora, va a descansar, pero también me va hacer mucha falta, va hacer triste mi vida", se lamentó.