Abogado renuncia a la defensa de Medina y dice que la salud del excoronel está deteriorada

El abogado, Abraham Quiroga, renunció a la defensa del excoronel de la Policía, Gonzalo Medina, que es acusado de tener vínculos con el narcotraficante, Pedro Montenegro. Aseguró que la salud del uniformado dado de baja está deteriorada.

“Yo me estoy haciendo a un lado en lo que corresponde a la defensa del excoronel Medina porque yo no me quiero prestar a que me procesen como defensa técnica, tomando en cuenta que la salud de Medina está mal”, dijo hoy Quiroga en entrevista con Unitel.

Aseguró que el exdirector de la Felcc de Santa Cruz está "postrado en un colchón tendido en el piso y es asistido por un tanque de oxígeno" y que ante la falta de atención a su estado de salud prefirió dar un paso al costado.

“Se encuentra recluido a su suerte y es una pena cómo le dan tratos inhumanos (...). Es responsabilidad de las autoridades carcelarias y de la soñara juez al haber ordenado un traslado injustificado”, agregó el abogado.

El próximo 3 de junio Medina tiene que ser trasladado de La Paz a Santa Cruz para una audiencia de cesación a la detención preventiva que tiene en su contra. Quiroga afirmó que ese viaje es “imposible” debido al estado de salud del excoronel, quien tendría afectaciones cardíacas.