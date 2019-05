Borda afirma que el 18 de mayo el MAS no realizó acto de campaña sino de reivindicación

LA PAZ |

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, manifestó que no procede una sanción del Tribunal Supremo Electoral contra el MAS por la concentración del 18 de mayo, porque no fue un acto de campaña electoral sino de "reivindicación" de las organizaciones sociales para presentar al binomio: Evo Morales y Álvaro García Linera.

Borda esgrime dos argumentos de por qué no corresponde que el MAS sea sancionado, primero porque el 18 de mayo no se realizó un acto de campaña electoral, y porque las normas no son "retroactivas" sino se aplican para lo venidero, explicó.

"El 18 de mayo ha sido una reivindicación de las organizaciones sociales para proyectar al binomio Evo Morales y Álvaro García Linera", manifestó Borda al referirse al masivo evento de lanzamiento de la campaña electoral del MAS en el municipio de Chimoré, Cochabamba.

El legislador añadió que las organizaciones reivindicaron Chimoré y específicamente el aeropuerto porque en el pasado era una base militar de Estados Unidos donde -dijo- "los bolivianos eran torturados".

A mediados de este mes, el presidente Morales convocó a una "gran concentración" el 18 de mayo en el trópico de Cochabamba para iniciar la campaña electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS) con miras a los comicios generales de octubre.

"De consenso, se ha decidido que vamos a arrancar con una gran concentración en el trópico de Cochabamba. Nos hemos inscrito cerca de 140 mil militantes (...) Queremos garantizar la presencia de 100 mil personas, aunque no hay un espacio para albergar esa cantidad", dijo en ese tiempo.

El presidente de Diputados también manifestó que en este caso la norma se aplica para lo venidero, refiriéndose al Reglamento de sanciones y multas por faltas electorales rumbo a las Elecciones Generales de 2019, es decir, no tiene carácter retroactivo.

"No es retroactiva. Las leyes rigen para lo venidero", afirmó el diputado. Con estos argumentos respondió a la oposición que exige al TSE que aplique sanciones al gobernante MAS, por "campaña electoral anticipada".

Asimismo, manifestó que la Resolución TSE-RSP-ADM N° 082/2019, que dispone sanciones para las organizaciones políticas que realicen campaña o propaganda electoral antes de la convocatoria a los comicios.

De acuerdo al mencionado Reglamento se prevén sanciones para las organizaciones políticas que hubieran realizado campaña electoral con anterioridad al lanzamiento de la convocatoria a las Elecciones Generales de octubre de este año, es decir, antes del 27 de mayo.

"Las organizaciones políticas que realicen campaña electoral y/o propaganda electoral con anterioridad a la publicación oficial de la convocatoria o dentro de los tres (3) días antes del día de la votación serán sancionadas", dice el inciso C del artículo 8 del reglamento aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El diputado Wilson Santamaría manifestó que corresponde que el Órgano Electoral Plurinacional sancione al gubernamental MAS, aunque aún no recibieron ninguna respuesta del organismo respecto a la denuncia.