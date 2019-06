Presidente del TCP debe afrontar juicio de responsabilidades

La diputada de Unidad Demócrata, Lourdes Millares, informó ayer que la Comisión de Justicia Plural remitió la denuncia contra el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores, por despido indebido, al comité del Ministerio Público, con lo que se abre de manera oficial el juicio de responsabilidades contra el magistrado.

“Ayer la Comisión de Justicia Plural ha sesionado a las 17:00 y ha procedido a remitir la denuncia al comité del Ministerio Público, por lo tanto, oficialmente se ha abierto el juicio de responsabilidades contra del presidente del Tribunal Constitucional, Petronilo Flores”, informó la diputada.

Millares recordó que una funcionaria del TCP ganó una acción de amparo frente al despido ordenado por Flores, pese a que la trabajadora tenía un bebé de siete meses y de acuerdo a ley le corresponde la inamovilidad laboral.

La acción de amparo, agregó la diputada, es una prueba clara, fehaciente y contundente que demuestra que el despido que ordenó Flores “es ilegal y que se ha vulnerado sus derechos a la inamovilidad laboral”.

La legisladora dijo que ahora lo que corresponde es que el Comité del Ministerio Público cumpla lo establecido, es decir, tiene 30 días para llevar adelante la investigación.

PIDEN AL MAS NO ENCUBRIR A FLORES

La diputada de oposición, Lourdes Millares, pidió a los legisladores del MAS que no protejan ni encubran ni retrasen el juicio de responsabilidades en contra del presidente del TCP, Petronilo Flores.

“Esperamos que el MAS, no encubra, no proteja, no retarde, el tratamiento del juicio de responsabilidades”, resaltó la legisladora de oposición.