Restringirán trámites en la U a jóvenes que no voten

Los jóvenes que cumplan 18 años antes de los comicios generales, que se realizarán el 20 de octubre, no podrán depositar en los bancos las inscripciones a las universidades ni realizar ningún tipo de trámites si no cuentan con el certificado de sufragio. Además, si es que no votan, al igual que el resto de las personas que no sufraguen, serán sancionados con una multa pecuniaria de 530 bolivianos.

“(Los jóvenes) no van a poder hacer trámites (bancarios) para el ingreso, por ejemplo, a la universidad (…) a partir de los 18 años para el registro, por ejemplo, de inscripción en universidades”, informó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque.

La norma señala que, sin el certificado de sufragio o el comprobante de haber pagado la multa, los electores no podrán acceder a cargos públicos, efectuar trámites bancarios ni obtener su pasaporte dentro de los 90 días siguientes a la elección.

El presidente de la Confederación de la Universidad Boliviana (CUB), Max Mendoza, rechazó esta medida y aseguró que una declaración de ese tipo va en contra los derechos constitucionales.

Al respecto, el diputado opositor de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, calificó como una “actitud abusiva” el hecho de que los jóvenes no puedan inscribirse a la universidad debido a que no podrán efectuar depósitos en el sistema bancario si no cuentan con el certificado de sufragio.

En tanto, para la diputada del MAS, Valeria Silva, la medida busca incentivar a los jóvenes que se inscriban en el padrón electoral y ejerzan su derecho político a sufragar.