20 años de cárcel a hombre que intentó matar a su pareja

El Tribunal de Sentencia Primero de Entre Ríos emitió la sentencia de 20 años de prisión para Sebastián Ríos Ortiz por el delito de Feminicidio en Grado de Tentativa contra su esposa. La condena deberá ser cumplida en el Carceleta El Pajonal del municipio de Entre Ríos del departamento de Tarija.

“Las pruebas recopiladas por la Fiscalía fueron decisivas para demostrar que el sujeto fue el autor del hecho, es por ello que el agresor solicitó acogerse al procedimiento abreviado, por lo que el juez resolvió darle 20 años de prisión”, señaló el fiscal departamental de Tarija, Aimore Álvarez.

De acuerdo al informe médico, la víctima presentaba un trauma penetrante de tórax por arma blanca, además de heridas complejas en diversas partes del cuerpo, que dan como resultado 35 días de incapacidad.

El ahora sentenciado no quiso que su esposa saliera a trabajar; al no lograr su objetivo, la siguió y la apuñaló reiteradas veces en diferentes partes del cuerpo. Al ver que la mujer ya no se movía, el agresor se dio a la fuga.

La víctima fue auxiliada y trasladada al hospital San Juan de Dios de Entre Ríos.