García dice que debatirá por Evo; oposición plantea ley

El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró ayer que participará en todos los debates a los que se invite al presidente Evo Morales, mientras la oposición planteó un proyecto de ley para obligar a los binomios a asistir a debates electorales de cara a los comicios del 20 de octubre.

“Yo voy a todos los debates que tiene el Presidente. Que pongan a los cuatro candidatos al frente. A los seis si quieren, para no aburrirme”, señaló García, al ser consultado sobre si participará de un debate entre candidatos a la Presidencia que podría ser organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los diputados de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe y Wilson Santamaría, anunciaron el envío a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que obligue a los binomios en carrera electoral a debatir. Según la explicación, el documento contempla una disposición transitoria única que establece su aplicación a partir de este proceso eleccionario, a fin de que los debates se produzcan 20 días antes del sufragio.

En tanto, el primer artículo refiere que “se establece la obligatoriedad de debates electorales entre candidatos a presidente y vicepresidente del Estado, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.

Establece que los candidatos que no participen en debates serán sancionados “con el no otorgamiento de espacios de publicidad estatal y no están habilitados la publicidad privadas, y dichos espacios (vacantes) se repartirá de manera equitativa entre el resto de los candidatos participantes”.

Desde su candidatura para las elecciones generales de 2006, cuando llegó al poder, Evo Morales no participó en debates de candidatos presidenciales.

La diputada oficialista Valeria Silva afirmó que no corresponde que Morales debata con otros candidatos, porque los candidatos de oposición “necesitan un poco más de fuerza” para hacerle frente al candidato del MAS. El lunes, Los Tiempos informó sobre la intención del TSE de realizar un debate presidencial.