Mayerling Castedo vinculada a un clan narco es militante del MAS

Hoy concluyó la reserva de 10 días, del caso consorcio de Jhasmani Torrico, quien nombró y vinculó a 18 jueces y 17 fiscales. Sin embargo, el imputado no entregó pruebas por lo que no se revelará la... Ver más Termina reserva y aún no hay pruebas que impliquen a jueces y fiscales en caso consorcio

El candidato a la vicepresidencia por Bolivia dice No, Edwin Rodríguez y el diputado Rafael Quispe, retaron al vicepresidente Álvaro García Linera a debatir en quechua y aimara para "no aburrirse" y... Ver más Rodríguez y Quispe retan a García Linera a debatir en quechua y aimara para que no se aburra

El abogado Idón Chivi Vargas, militante del Movimiento Al Socialismo y exviceministro de Descolonización, falleció en la ciudad de Oruro por razones aún desconocidas. Ver más Fallece el exviceministro Idón Moisés Chivi