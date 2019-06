Tentáculos del clan llegaban a la Alcaldía, Fiscalía y Gobernación

El clan Candia Castedo, que dominaba el tráfico de drogas en la provincia de Moxos, en Beni, fue desarticulado por la Policía, tras la aprehensión de tres miembros y el allanamiento de tres viviendas, cinco hangares y dos estancias, desde donde la organización delictiva distribuía la ilícita mercancía a países como Paraguay y Brasil. Los tentáculos de la estructura criminal llegaban a la Alcaldía de Reyes, la Gobernación de Beni y la Fiscalía.

Los aprehendidos son: Joice C. C., Jhonsy C. C. y Mayerling C. M., ésta última exfiscal de materia y exsecretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación de Beni en la gestión 2017-2018, designada por el gobernador Alex Ferrier, además en 2017 se postuló al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero no obtuvo el respaldo necesario. Como fiscal, Mayerling C. M. impulsó el juicio con el que se sacó del cargo al exgobernador opositor Ernesto Suárez.

Tras la audiencia, Mayerling y Joice fueron enviados con detención preventiva al penal de Mocoví, en Trinidad.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero; el comandante de la Policía, Yuri Calderón, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, explicaron los detalles del operativo que llevó a desarticular esta banda.

Romero reveló que personal de inteligencia hizo seguimiento al clan desde hace más de un año y que tras el secuestro de una avioneta boliviana en Paraguay con 302 kilos de cocaína, fue detenido el piloto boliviano Darío C. Z. y se empezó a cerrar el círculo.

La lectura del GPS de la avioneta determinó que la nave salió de la hacienda Nueva York, en Moxos, perteneciente a Jhonsy C. C. alias “El Tinajas”.

La investigación también vinculó a Hugo Y. L., pareja de Joice C. C., quienes formarían parte de otro clan local que trabajaba junto al de Candia Castedo. “Acá aparecen funcionarios de la Alcaldía de Reyes y la exfuncionaria de la Gobernación”, dijo.

Calderón explicó que se allanaron tres domicilios pertenecientes a los aprehendidos y a otra implicada Mariana A.; además de cinco hangares, de propiedad de Jhonsy C. C. de la empresa SkyTeen, y otros que servían de depósito.

También se allanaron las estancias Las Palmas, de Mayerling C. M., y Nueva York, de Jhonsy C. C. En esta última se encontró dos armas tipo carabina y se estableció que en un operativo anterior ya se había encontrado armas AK-47 y detenido a dos peruanos.

Dávila por su parte señaló que las investigaciones continúan y que hay seis personas buscadas, entre familiares y otros implicados en el tráfico de sustancias. En el diagrama de vínculos hay 16 personas implicadas.

Según investigaciones, en Beni operan cinco grupos que controlan el tráfico de drogas y que tienen vínculos con instituciones locales.

La Policía identificó a al menos a 12 miembros del clan Castedo Candia, seis de ellos tienen orden de aprehensión.

CRONOLOGÍA

17 de mayo Avioneta. En Paraguay la Policía secuestró una avioneta boliviana con 302 kilos de cocaína.

23 de mayo Cae dueño. El dueño de la nave resultó ser Humberto R. C., funcionario de la Alcaldía de Reyes.

1 de junio Operativos. La Policía activó operativos en Beni y Santa Cruz para dar con los miembros del clan.

4 de junio Aprehensión. La Policía presentó a los aprehendidos en el caso del clan Candia Castedo.

APARECEN FOTOS DE EVO Y QUINTANA CON EL CLAN

REDACCIÓN CENTRAL

En las redes sociales circularon ayer fotografías de los aprehendidos Joice C. C., Jhonsy C. C. con el presidente Evo Morales y de la exfuncionaria investigada Mayerling C. M. junto al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

El candidato de Bolivia Dijo No, Óscar Ortiz, al mostrar las imágenes, dijo que este hecho comprueba el poder de infiltración del narco con altas autoridades ligadas al MAS.

“Por eso, afirmamos que este Gobierno no sólo es responsable del crecimiento del narcotráfico sino que no tiene la capacidad ni la convicción de luchar contra el narcotráfico”, manifestó.

El diario brasileño Terça Livre informó el pasado 31 de mayo sobre supuestos vínculos del clan que traficó droga a Paraguay, con el ministro de la Presidencia, el gobernador de Beni Alex Ferrier y la cúpula del partido de Gobierno , sobre todo en la región de Beni.