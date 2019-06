Uelicn: piden ampliar investigación contra ocho empresarios

La diputada Rose Marie Sandoval (UD) planteó ante el Ministerio Público de La Paz la ampliación del caso corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) contra ocho propietarios y socios de las empresas y subsidiarias que se favorecieron irregularmente con el contrato de manteniendo a las aeronaves de las Fuerzas de Tarea Aérea Diablos Rojos y Diablos Negros.

El memorial presentado ante la Fiscalía establece que las personas particulares involucradas en el caso son pasibles a procesos por los supuestos delitos de asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito del Código de Procedimiento Penal concordante con el artículo 25 de la Ley 004 enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

“Hasta ahora no se ha ampliado la investigación a ninguno de los socios del grupo empresarial de Nilo Samuel Honor Valencia y Octavio Montero Mojica, que son responsables directa e indirectamente en los ilícitos que se cometieron en Uelicn. Muchos de ellos ya no están en el país, no dicen que se activaron los protocolos con la Interpol y no hay nada”, explicó Sandoval.

De acuerdo con el memorial presentado por la legisladora, se demanda que se indague e incorpore en el caso a Pablo Q. B., Nilo Samuel H. B., Octavio M. M. M., Kennet P. Q., Maylin H. V., Milka H. V., Amanda V. I. y Samuel M. G.

Éstos son representantes del consorcio que se adjudicó de forma irregular los contratos de mantenimiento de aeronaves de los Diablos Rojos y Diablos Negros.

Sandoval refirió que a medida que avanza el proceso se evidencia defraudación al fisco por no pagar los impuestos por importar repuestos, entre otros. También, se pide a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) indagar las cuentas y movimientos económicos en la banca nacional y exterior.

Se desconoce el paradero de los socios de las empresas cuestionadas en el caso Uelicn.

APELACIÓN A MEDIDA PREVENTIVA

Hoy, la autoridad jurisdiccional considerará el recurso de apelación de medida cautelar de carácter personal interpuesta por la defensa del excomandante de los Diablos Rojos German Lavado Aguilera, que guarda detención en el penal de San Pedro de La Paz.

El militar es sindicado de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas dentro del denominado caso Uelicn.

EXFUNCIONARIA INVOLUCRA A OTROS MILITARES EN EL CASO

REDACCIÓN CENTRAL

La declaración ampliatoria de la exjefa jurídica de la Unidad Estratégica de Lucha Contra el Narcotráfico (Uelicn) Carlena de la Torre sacó a luz que más de una docena de jefes militares estaban involucrados en las contrataciones de la empresa que debía realizar el mantenimiento de las aeronaves y helicópteros de los Diablos Negros y Diablos Rojos.

Dentro de sus declaraciones ampliatorias, la exjefa de la Unidad Jurídica de la Uelicn refirió que las contrataciones de la empresa para el mantenimiento de las naves arrancaron en 2014, toda vez que en 2013 no se hizo ningún tipo de mantenimiento.

Sin embargo, desde 2014 se procedió con la contratación en el que participan los dos excomandantes de los Diablos Rojos y Diablos Negros: German Lavado Aguilera y Jorge Quiroga Cuellar, detenidos actualmente en el penal de San Pedro.

De la Torre dejó constancia de la participación de otros jefes militares en estos procesos de adjudicación, y que serán parte de la investigación.

En estos posibles hechos de corrupción, en los que está involucrada Horizontal de Aviación, se conoció que la misma creó una subsidiaria el mismo día de la firma de los contratos.

“Estos señores de Horizontal SAS contrataron un estudio jurídico para que pueda guiar la forma legal para que pudieran realizar su trabajo en Bolivia”, señaló De la Torre.