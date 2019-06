Mesa propone una carretera que una Beni y Cochabamba sin herir al Tipnis

El candidato presidencial por la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, planteó hoy la construcción de una carretera que vincule los departamentos de Beni y Cochabamba, pero sin herir el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

"No se trata aquí del falso debate de TIipnis o carretera, porque ese no es un debate correcto porque esa es una forma manipulada del Gobierno para establecer que tiene solo dos opciones y eso no es cierto. Es perfectamente posible la vinculación entre los dos departamentos sin herir esta tierra mágica que es el Tipnis", aseguró Mesa.

El expresidente explicó que la propuesta muestra otras posibilidades que existen para consolidar el desarrollo en esa región.

Mesa hizo dichas declaraciones luego de que él y el candidato a la presidencia por CC, Gustavo Pedraza, dejaran una ofrenda floral en el monumento a los indígenas de la VIII marcha de 2011.

Aquella manifestación logró la aprobación de la Ley 180 de Protección del Tipnis, que evitó la construcción de la carretera por el corazón territorio, intención gubernamental. No obstante, en agosto de 2017, el Gobierno aprobó una ley que levantó la intangibilidad del Tipnis y dio luz verde a la edificación de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.

Mesa explicó que la vinculación de ambos departamentos por una ruta terrestre es importante y está más allá de los límites políticos internos del país.

"El vínculo entre Beni y Cochabamba está representado por esta presencia extraordinaria de la naturaleza y por esa presencia de los pueblos indígenas que han vivido por milenios en esta región", afirmó la exautoridad.

En tanto, Pedraza aseguró, de cara a los comicios electorales de octubre, que una de las tareas de la alianza opositora es proteger el territorio indígena.