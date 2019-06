Senador Núñez pide al Vicepresidente dejarse de "payasadas" y debatir con Edwin Rodríguez

LA PAZ |

El senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, pidió hoy al vicepresidente Álvaro García Linera dejar de lado sus "payasadas" y aceptar el desafío a debatir con el senador y candidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, Edwin Rodríguez.

"Yo le digo al Vicepresidente que se deje de sus payasadas, que se deje de poner cortinas de humo y que salga a debatir, hay un candidato a Vicepresidente que le ha pedido que puedan debatir en quechua, en aimara", manifestó Núñez.

El martes, el vicepresidente Álvaro García Linera manifestó que está dispuesto a debatir, sin embargo, para no aburrirse, planteó que pongan al frente de cuatro a seis de los candidatos opositores que participarán en las Elecciones Generales de octubre de esta gestión.

Ayer, el candidato a la vicepresidencia por Bolivia dice No, Edwin Rodríguez, y el diputado Rafael Quispe, retaron a García a debatir en quechua y aimara para "no aburrirse" y pidieron que no sea "miedoso" y no se "corra" de hablar en idiomas indígenas.

Núñez pidió al Vicepresidente poner en acción sus 70 mil millones de neuronas y salir a debatir con los candidatos y no se escape como ya lo hizo en una anterior oportunidad, cuando retó a candidatos de la oposición.

Ya en abril de 2017, García retó a los opositores a un debate y pidió que sean seis y no uno por uno. El debate nunca se realizó.

Núñez remarcó que el Vicepresidente pone cortinas de humo para reunir al debate y lo instó a que acepte el desafío de Edwin Rodríguez.