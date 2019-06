Cárdenas rechaza aborto legal en niñas violadas porque serían aptas para concebir un bebé

El candidato a la presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, expresó su rechazo a la interrupción del embarazo en niñas que hubieran sido víctimas de violación, porque dijo que una menor a partir de los 12 años es apta para concebir un bebé; no obstante en este tipo de situaciones el aborto es legal.

El aspirante a la presidencia en carrera electoral hacia las Elecciones Generales en octubre de 2019, se refirió al tema a raíz del caso de la niña de 14 años con 26 semanas de gestación que se acogió a la interrupción legal del embarazo, después de haber sido abusada sexualmente por un sujeto de 43 años.

"Incluso en ese caso (de violación) hay que tomar en cuenta si se justifica la interrupción (del embarazo), es decir, el asesinato, incluso en ese caso no se justificaría. Es condenable la violación, deben sancionar a los responsables, por cierto, pero no tiene por qué pagar el resultado de ese acto (de violación), es decir, la nueva criatura", dijo Cárdenas en el programa No Mentirás.

Con la aprobación de la Sentencia Constitucional 0206/2014 en Bolivia, se autorizó la práctica de la interrupción del embarazo en los casos de violencia sexual, sin que sea necesario un proceso judicial para ser practicado, no obstante, su aplicación ha tenido permanentes obstáculos porque los médicos generalmente recurren a la "objeción de conciencia".

A pesar de la Sentencia de 2014, Cárdenas considera que incluso en los casos de embarazos producto de violación a niñas a partir de los 12 años, la ciencia médica establece que "biológicamente es apta para concebir una criatura".

Precisó que, aunque no es una situación normal sino un caso excepcional, inclusive en esas circunstancias plantea que se debe proteger la vida del bebé y este hecho "no debiera ser visto eso como un justificativo para el aborto".

Cárdenas además sostuvo que el aborto es un "eufemismo para disfrazar un asesinato".