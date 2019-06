Analizan modificar el reglamento de Diputados para que asambleístas imputados pidan licencia

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, adelantó hoy que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) analiza modificar su reglamento para que los asambleístas nacionales imputados por algún delito deban solicitar la licencia de sus funciones.

"Diputado que tenga una imputación formal, por lo menos, debería ser licenciado de sus funciones, para que asuma su defensa, sin fueros, sin privilegios, entonces estos casos motivan a que el reglamento pueda ser mucho más coercitivo, para evitar, lamentablemente, esta desproporcionalidad de la injusticia de la justicia", sostuvo en entrevista con el programa El pueblo es noticia.

Borda se refirió al tema, días después de que el diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, haya sido beneficiado con detención domiciliaria, sin permiso para trabajar, en el marco de un proceso penal por una presunta extorsión a los reos del penal de San Pedro.

Barral analiza presentar un amparo para asistir a trabajar a la ALP.

Presidente de @Diputados_Bol, @BordaBelzu, en @Canal_BoliviaTV caso #Extorsión Amílcar Barral: El diputado debería renunciar por ética, pero como no lo hará corresponde que su partido, #UD, inicie un proceso en la Comisión de Ética. — Diputados Bolivia (@Diputados_Bol) 9 de junio de 2019

Borda aclaró que el nuevo reglamento establecerá la suspensión de actividades de asambleístas con imputación y no con sentencia ejecutoriada, como establecen las normas actuales, "no queremos que se use como ua excusa el ser legislador, esperamos poder aprobar para esta gestión".

Además del arresto domiciliario, Barral debe pagar una fianza de 50 mil bolivianos para cumplir las sustitutivas, mientras tanto continuará en celdas policiales.