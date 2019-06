Aprueban sin modificaciones proyecto de ley de eliminación de propaganda gratuita en medios

LA PAZ |

Senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobaron hoy el proyecto de Ley de Eliminación de propaganda gratuita en medios de comunicación, sin las modificaciones que legisladores de oposición y organizaciones pedían para eliminar las sanciones económicas.

"Vemos que hay tres leyes que obligan y además sancionan a los medios de comunicación que no difundan propaganda de manera gratuita. Esto nos parece tremendamente grave, es simplemente un discurso político del MAS, que habla de que no es obligatorio difundir propaganda del Gobierno, pero, por otro lado, actúa de otra forma", afirmó el senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez.

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) el 4 de junio solicitó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que en el proyecto de ley, que elimina los avisos gratuitos, se incluya las leyes de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, de la Juventud, de las Personas Adultas Mayores y el Decreto sobre Protección a niños y adolescentes; sin embargo, dicha petición no fue tomada en cuenta.

Núñez explicó que en el Senado se aprobó el proyecto de ley por unanimidad en su estación en grande, pero que en detalle el oficialismo no permitió la modificación de al menos tres artículos que continúan estableciendo sanciones a los medios de comunicación.

La Asociación recordó que la Ley de Control de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y su decreto reglamentario obliga a los diarios a publicar cuatro avisos por mes en media página. Mientras que el Decreto sobre Protección a niños y adolescentes, impone a los periódicos la difusión de mensajes en una página al mes, sin pago alguno a los medios privados.

Asimismo, la Ley de la juventud y la Ley general de personas adultas, establecen enunciados referidos a la publicación de avisos en medios de comunicación con fines de promoción.

El pasado 29 de abril el presidente Evo Morales informó la supresión de la obligación de que los medios de comunicación publiquen de forma gratuita avisos y campañas gubernamentales.

"Van a seguir obligando y van a seguir sancionando a los medios de comunicación, y lo que nosotros planteamos es que sean incluido estos artículos (leyes) para que se cumpla lo que dijo el presidente Evo Morales (...) que manifestó claramente el 29 de abril que serían suprimidas estas leyes que dan obligación y sanción a los medios de comunicación, pero ni diputados ni senadores han hecho caso al Presidente", reclamó Núñez.

En ese sentido, el opositor mencionó que el objetivo es asfixiar a los medios de comunicación. "Están tratando de eliminar a algunos medios de comunicación que no son afines al partido de Gobierno, tratando de asfixiarlos. No les dan recursos, no les dan propaganda, no les dan ningún contrato, con los que consideran que están en oposición a ellos. Apuntan a asfixiar a los medios de comunicación", insistió.

Por otro lado, anunció que se recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la vulneración que se hace a los medios de comunicación. "Vamos a enviar información de que el Gobierno ha derogado estos artículos a medias, que no existe el tema de la voluntariedad, que existe la obligación y la sanción a los medios de comunicación que no cumplen", adelantó.

Núñez manifestó que los medios de comunicación además de organizarse para protestar por el carácter del proyecto de ley aprobado, paralelamente deben recurrir a instancias internacionales.

Por su parte, el senador del MAS por Cochabamba, Cupertino Mamani, reconoció que la norma fue aprobada sin modificaciones.

"Era muy importante aprobarlo, para todos, no pasa nada, (fue) sin ninguna modificación (...) continúan las sanciones, es verdad", resaltó.

Asimismo, la senadora oficialista Felipa Merino, explicó que la Comisión ya había analizado que las modificaciones no eran posibles. "Más que todo la Comisión ya había analizado y habían visto que no había posibilidad de modificar los artículos", contó.