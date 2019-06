Romero anuncia presentación de "cuadro real" sobre nexos y tráfico de drogas en Beni

LA PAZ |

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció la pronta presentación de un cuadro real sobre la situación del tráfico de drogas en el departamento del Beni, como resultado de las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

"Oportunamente nosotros vamos a presentar un cuadro real de situación del departamento del Beni, lo vamos a hacer oportunamente, no queremos entorpecer algunas investigaciones en curso", manifestó Romero, este miércoles.

Recordó que hace unos días el director de la Felcn, coronel Maximiliano Dávila, se refirió a esta situación mencionando que aún se realizan investigaciones en la región beniana.

Consultado sobre un informe de la Felcn -publicado en medios de comunicación- que revela que 30 avionetas, cargadas cada una con hasta con 500 kilos de cocaína, salen cada día desde el departamento beniano rumbo a países vecinos como Brasil y Paraguay, la autoridad respondió que esas cifras no tienen lógica. "Esa cifra no tiene ninguna lógica, tampoco tiene fuente, es decir se señala a la Felcn, pero la Felcn ha aclarado que ese informe no existe en realidad", aseguró Romero.

El pasado lunes, el coronel Dávila dijo que el informe difundido es errado, porque si bien hay puentes aéreos para transportar droga por la ruta Bolivia-Paraguay-Brasil, no en las cantidades que se publicaron.

Mencionó que la Felcn maneja información profesional e hizo seguimiento investigativo a los clanes familiares y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en el Beni.

"Se está haciendo trabajos de investigación especializada para dar con todos esos clanes familiares y organizaciones criminales y todos esos puentes aéreos que puedan existir y también de la droga que se esté sacando del país", manifestó.

Tanto Romero como Dávila comprometieron dar a conocer el cuadro de nexos sobre el narcotráfico en Beni, una vez concluyan todas las investigaciones, esto para no entorpecer las indagaciones.