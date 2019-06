Jaime Paz Zamora renuncia a su candidatura presidencial y se aleja del PDC

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jaime Paz Zamora, informó hoy que presentó, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), su renuncia a la carrera presidencial para los comicios generales de octubre.

En conferencia de prensa dijo que continuará en la vida política y que se pone a disposición de las plataformas que piden el respeto al 21F y de los cívicos que rechazan la repostulación del presidente, Evo Morales.

Argumentó su alejamiento del PDC ante obstáculos que le impidieron organizar un equipo para ocupar escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“No me voy del servicio político en nuestro país, no me voy de darle la cara a la democracia (…). Estaré a donde me llamen, colegios, universidades, plataformas, profesionales y donde me llamen”, manifestó.

La diputada Norma Piérola pidió a Paz Zamora retirar su candidatura antes que pierda la personería jurídica del PDC y evitar sanciones posteriores.

"Les pedimos de forma respetuosa que renuncien voluntariamente (a la candidatura), porque estas personas son afines al MAS, de lo contrario se ganarán un proceso penal juntamente con los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque permitieron violar nuestro estatuto interno", informó ayer la diputada.

Al respecto, el expresidente dijo que nunca fue militante del PDC y que su participación en esta agrupación política como candidato presidencial fue por invitación.