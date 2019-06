Opositores saludan decisión de Paz Zamora de renunciar a su candidatura

Los políticos calificaron como una decisión acertada que Jaime Paz Zamora retire su candidatura por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), para las Elecciones Generales de octubre de 2019.

“No me voy del servicio político en nuestro país, no me voy de darle la cara a la democracia (…). Estaré adonde me llamen, colegios, universidades, plataformas, profesionales y donde me llamen”, manifestó en conferencia de prensa desde Santa Cruz.

El candidato a la presidencia por la Alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, fue el primero en pronunciarse sobre esta decisión, que desde su perspectiva, promueve la renovación política.

La decisión del ex Presidente Jaime Paz Zamora de renunciar a su candidatura por el Partido Demócrata Cristiano, está basada en razones muy consistentes y comprensibles. Expresamos nuestro respeto a esa decisión que promueve la imperiosa idea de renovación en la política — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) 13 de junio de 2019

Mientras que la diputada opositora Lourdes Millares señaló de acertada esa postura porque "es mejor pasar a la historia como expresidente que candidato derrotado" sostuvo.

Para el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, que Paz Zamora se aparte de esta contienda electoral demuestra una "vocación democrática".

La decisión de @jaimepazzamora demuestra su vocación democrática y su condición de estadista. La patria y la democracia está primero y la grandeza de los hombres se mide en las coyunturas más difíciles. Hoy Bolivia necesita de los grandes hombres! — Adrian Oliva Alcázar (@AdrianOlivaTja) 13 de junio de 2019

Paz Zamora atribuyó a las divergencias internas con la dirigencia del PDC su decisión de retirarse de la carrera electoral y de su candidatura presidencial, argumentó que se encontró con un muro de hierro que le imposibilitaba avanzar en la constitución de listas para la Asamblea Legislativa.

De acuerdo a las encuestas de intención de voto contaba con no más de 2 por ciento de preferencia electoral. Este miércoles, la diputada Norma Piérola pidió que renuncie a la candidatura porque no tenía ninguna oportunidad de salir victorioso, en cambio, había un claro riesgo de perder la personería jurídica.

La legisladora que pertenece a otra fracción del PDC, aunque no fue reconocida por el organismo electoral, anunció que pedirá al Tribunal Supremo Electoral el reemplazo de la candidatura, y advirtió con procesos por causar daño al partido.