Paz Zamora se baja de los comicios y la norma no permite sustitución

La declinación de Jaime Paz Zamora a su candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) generó un remezón en el contexto político. La candidata a la vicepresidencia de este partido, Paola Barriga, se mostró sorprendida y la diputada Norma Piérola dijo que está dispuesta a reemplazar al “Gallo”.

La Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento de las Elecciones Presidenciales 2019, sin embargo, no contemplan la sustitución de candidaturas en caso de renuncia de postulantes presidenciales. El artículo 38 del reglamento para estos comicios señala que “únicamente podrán ser sustituidos por causa de muerte o una enfermedad gravísima sobreviniente”. Empero, será el TSE en Sala Plena el que defina la situación del PDC.

En conferencia de prensa en Santa Cruz, Paz Zamora explicó que “problemas internos” fueron decisivos en la toma de esta decisión.

Justificó la determinación porque no se le dejó conformar una brigada parlamentaria, con profesionales y jóvenes, y “se encontró con un muro de hierro frente a los estatutos del siglo pasado y tampoco” se le permitió invitar de forma directa.

“No me voy del servicio político, no me voy de la democracia, estaré a disposición de ser de utilidad para los candidatos que están en marcha, para las plataformas, para los que defienden el 21F ”, explicó Paz Zamora. Esta determinación dejó sorprendida a su acompañante de fórmula, Paola Barriga, quien dijo: “Para mí también ha sido una sorpresa el poder advertir aquello por medio de las redes (sociales) de esta renuncia”.

La abogada dijo que esperará la decisión del Comité Nacional de su partido y aseguró que estaría dispuesta a ser candidata presidencial.

Este hecho generó una suerte de triunfalismo en el oficialismo. “Para nosotros es indignante ese tipo de candidato, sin propuestas, sin plan, ellos deben tener miedo porque nosotros estamos unidos”, sostuvo la dirigente de las Bartolinas, Segundina Flores.

El vicepresidente Álvaro García expresó a Erbol que “no le veo importancia. No hay nada que comentar”.

En tanto, los líderes de los otros partidos de oposición expresaron el respeto a la decisión de Paz Zamora y que esta es una muestra de la necesidad de renovación del sistema político boliviano.

“La decisión del expresidente Jaime Paz Zamora de renunciar a su candidatura por el PDC está basada en razones muy consistentes y comprensibles. Expresamos nuestro respeto a esa decisión que promueve la imperiosa idea de renovación en la política”, señaló Mesa en su cuenta de Twitter.

“Difícil mirar al camino y pasar la posta mientras aún se camina. Respeto a la decisión del Presidente Paz Zamora. Caminemos”, publicó por su parte el candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz.

8 binomios en carrera. Tras la renuncia del Jaime Paz Zamora, quedan en carrera el MAS, CC, BDN, MNR, UCS, FPV, MTS y Pan Bol.

FRANJA DE PDC ESTARÁ EN NEGRO

El vicepresidente del TSE, Antonio Costas, en una entrevista el pasado 27 de mayo, explicó que en caso de renuncia de candidatos presidenciales estos no podrán ser sustituidos y, por lo tanto, la franja que corresponda a este partido en la boleta de votación irá marcada de negro o vacía.

También explicó que la renuncia de los presidenciables no significa que los candidatos a diputados o senadores del partido desaparecen. Estos irán en las franjas que correspondan, pero en caso de que saquen alguna votación será el TSE quien defina su situación.

MESA Y ORTIZ BUSCAN VOTOS EN ESTADOS UNIDOS

REDACCION CENTRAL

Los candidatos presidenciales por Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No, Carlos Mesa y Óscar Ortiz, respectivamente, se encuentran de gira en EEUU para hacer campaña.

“Escucharemos sus propuestas, demandas y aportes y hablaremos sobre la necesidad de construir una democracia ciudadana y una institucionalidad sólida en Bolivia, y construir un país con justicia, igualdad y oportunidades para todos”, dijo Mesa.

Ortiz, acompañado por los senadores Carlos Klinsky y Arturo Murillo, en su primer viaje a territorio norteamericano dentro de la campaña electoral 2019, informó que “sostendrán conversatorios con residentes cruceños en Virginia; un encuentro con residentes cochabambinos y con los organizadores del carnaval cruceño en USA, en Washington DC, y un gran encuentro con la comunidad boliviana en Maryland”.