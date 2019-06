Paz Zamora oficializó su renuncia a la candidatura presidencial ante el TSE

LA PAZ |

Jaime Paz Zamora oficializó su renuncia a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) ante el Tribunal Supremo Electoral, y pidió que su nombre sea borrado de los registros de candidatos para las Elecciones Generales en octubre de 2019.

"...por lo que formal y oficialmente hago conocer a usted y al Tribunal Supremo Electoral en pleno, mi renuncia a la candidatura a la Presidencia por el referido partido, pidiendo a ustedes se sirvan tomar nota de dicha decisión y borrar mi nombre de los registros correspondientes", se lee en su carta, con sello de recepción del 14 de junio, a la que tuvo acceso ANF.

Argumentó que "razones de índole personal le impiden continuar con la postulación a la presidencia del Estado, en las Elecciones Generales que se celebrarán en el mes de octubre.

Paz Zamora comunicó el pasado jueves en la ciudad de Santa Cruz su decisión de declinar a la candidatura, en esa ocasión dijo que se encontró con un "muro de hierro" en el PDC, que le impidió avanzar en la conformación de una brigada para revolucionar el Legislativo.

Paola Barriga, candidata a la vicepresidencia reveló que Paz Zamora intentó "imponer" una lista de candidatos para la Asamblea Legislativa Plurinacional sin participación del comité ejecutivo del PDC.

Lamentó que el político se haya negado a cumplir los estatutos partidarios, en un intento por actuar como si fuera jefe del PDC como lo fue en el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria.

El también expresidente de la República (1989-1993) argumenta que no existe norma que le niegue el renunciar a su candidatura, "en el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban".

Asimismo, cita la jerarquía normativa, en la que la Constitución Política del Estado goza de primacía frente a cualquier otra disposición.