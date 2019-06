Mujeres que matan a sus agresores quedan vulnerables ante la justicia

En 2018, en Pucarani en el departamento de La Paz, María Soledad M. S. fue acusada de asesinato por emoción violenta, luego que el 29 de julio de ese mismo año mató a su esposo, José Chávez Daza, cuando lo encontró infraganti violando a su hija de 14 años. Se abalanzó contra él, lo estranguló hasta desmayarlo y lo trasladó en una carretilla hacia un descampado alejado de su vivienda donde murió por hipotermia.

Este hecho –según la representante del colectivo Mujeres Creando, María Galindo– visibilizó que las mujeres que matan a sus agresores, en este caso de su hija, quedan desprotegidas jurídicamente y son procesadas por delitos gravosos, como homicidio o asesinato.

Galindo asegura que después de una lucha intensa en los tribunales, se sentó un precedente, pero además se visibilizó que no se especifica la figura de la legítima defensa y se identifica “otro error de la Ley 348”.

En el artículo 11 del Código Penal (CP) entre las bases de punibilidad se establece la legítima defensa, que determina: “El que en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, rechaza una agresión injusta y actual, siempre que hubiere necesidad racional de la defensa y no existiese evidente desproporción del medio empleado”.

Pero el caso de María Soledad no es el único, el pasado 2 de junio,en Santa Cruz, una adolescente de 14 años acabó con la vida de Gerardo Oreyai (30), quien minutos antes intentó vejarla sexualmente.

La víctima fue imputada por el delito de homicidio y está con detención domiciliaria, porque la Fiscalía no tomó en cuenta la legítima defensa. “Se debe hacer una investigación seria. Deben primar los derechos de la menor, normas establecidas en el Código Niño Niña Adolescente”, dijo el ministro de Justicia, Héctor Arce, al respecto.

Para la experta en psicoterapia sistémica infanto-juvenil, Mabel Fernández, el daño psicológico en una víctima de violación “se manifiesta en sentimientos negativos como la ira, la que puede quedar contenida y puede desencadenar en sucesos diferentes como una agresividad intensa ante un nuevo ataque”.

Al respecto, María Galindo señala que estos casos deben ser analizados a profundidad, ya que estos hechos provienen de violaciones recurrentes, por lo que las víctimas no tienen esperanzas de ser escuchadas y menos que se las proteja.

“Sin dolo, sin planificación recurren a la legitima defensa porque al final es su vida o la de su agresor”, dijo la activista.

En mayo pasado, en el municipio de Tiquipaya en Cochabamba, una menor de 16 años fue imputada por el delito de asesinato. La adolescente le quitó la vida a su padrastro cuando él pretendía abusarla sexualmente por tercera vez en ese día.

La tipificación fue reprochada por el delegado defensorial, Nelson Cox, quien señaló que en este caso el derecho a la proporcionalidads no fue tomado en cuenta por la Fiscalía y pese a la observación, la tipificación no fue cambiada.

“El padrastro la encerró y aprovechó que no hay casas alrededor y que nadie podía auxiliarla. Por más que gritaba la víctima, nadie la escuchaba”, relató Cox.

La representante de Mujeres Creando señaló que existe una misoginia institucional muy cruel que está volcando su saña contra las mujeres.

“Para que los policías hagan su trabajo tenemos que rogar para que actúen, pero cuando una mujer es acusada de asesinato la Policía procede con mucha diligencia”, manifestó.

PELIGRO DE MUERTE

Las víctimas son revictimizadas

La psicóloga Leyla Mussre explicó que las víctimas de violencia que matan a sus agresores y que luego son arrestadas por la Policía pueden llegar a tener un nivel de depresión extremo que puede terminar en un suicidio.

“No es fácil matar a alguien, menos en una agresión sexual, tampoco es fácil procesarlo. Que te violen, que te arresten porque mataste a tu agresor puede provocar procesos profundos de culpa”, dijo.

DECLARACIONES Existe un vacío legal más en la Ley 348, donde no se especifica la figura de la legítima defensa, que en todos los casos son similares. Es la vida del otro (agresor) o de ellas (víctimas). María Galindo Mujeres Creando Se debe primar los derechos de la menor, existen normas que le protegen, como el Código Niño, Niña y Adolescente. Héctor Arce Ministro de Justicia

Es la vida de la víctima o del agresor

El representante del viceministerio de Justicia, Ever Veizaga, asegura que “una mujer no sale de su casa sabiendo que será atacada sexualmente, el hecho se produce en un momento inesperado, por eso no puede haber una proporcionalidad en la defensa”.

Explica que cuando una mujer está frente a la fuerza de un hombre y al ver que existe resistencia pude llegar a matarla, “entonces es la vida de la mujer o del agresor”.

Al respecto, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CEVI) advierte que se debe considerar la desproporción física, (en muchas ocasiones las mujeres tienen una menor contextura física que su agresores); la socialización de género (que hace que muchas veces las mujeres no estén entrenadas para responder a agresiones físicas con medios equivalentes o la falta de entrenamiento para el manejo de armas), así como la dinámica propia del ciclo de violencia, donde las mujeres se encuentran desprovistas de herramientas emocionales para reaccionar de acuerdo al estándar masculino propuesto por el derecho penal tradicional.

La ley no requiere la proporcionalidad del mismo, sino la falta de desproporción inusual entre la agresión y la defensa en cuanto a la lesión. Por ello, la defensa no puede ser calificada como irracional si la superioridad física del agresor le impide a la mujer.