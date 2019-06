Decomisaron 6.180 botellas de bebidas en el Gran Poder

Mediante operativos que se realizaron el pasado sábado, en todo el recorrido de la entrada de Gran Poder, personal de la Alcaldía decomisó 6.180 unidades de bebidas alcohólicas a comerciantes no autorizados y en puntos que no tenían licencia para el expendio de estos productos, informó la Intendenta Municipal, Velma Vargas.

"Estos decomisos se hicieron en el recorrido de la entrada a vendedores que no estaban acreditados o a cualquier persona que vio por conveniente pararse en una esquina y empezar a vender bebidas alcohólicas, lo que no está permitido y en otros casos a actividades económicas que no contaban con licencia de funcionamiento o que sí la tenían, pero para otro rubro, por ejemplo una sastrería o vidriería", dijo Vargas.

El caso más relevante fue la intervención de dos camiones que pretendían vender bebidas alcohólicas al final del trayecto. Los dos vehículos estaban asentados cerca del teatro al Aire Libre, además de un taxi blanco cerca del paseo de El Prado que también expendía licor.

"El mayor porcentaje de bebidas decomisadas fue cerveza, aunque también tuvimos esas bebidas de colores que no están autorizadas para ser vendidas y otras tantas que no contaban con ningún registro sanitario y sabemos que son productos que ingresan por contrabando. Además, la viveza criolla de los vendedores ocasionó encontrar bebidas con una pita para que los danzarines se la cuelguen en el cuello mientras bailan", agregó la autoridad municipal.

Son cerca de 500 cajas que se decomisaron durante el sábado. Según Vargas, el año pasado el decomiso fue de más de 21.000 botellas por lo que esta gestión se redujo la incautación.

La autoridad aseguró que esta reducción se debe a la oportuna y efectiva capacitación en venta responsable a los comerciantes.

"Desde minutos antes del inicio de la entrada a las 07.00, hasta la finalización de la misma, hemos tenido personal desplegado. Un grupo mayor controló donde hay más flujo de personas, particularmente cerca del santuario del Señor Jesús del Gran Poder y un cuarto grupo móvil que hizo controles en el recorrido como tal", sostuvo Vargas.