Morales dice que pedido de votos a cambio de obras era broma

El presidente Evo Morales dijo hoy que el pedido de de votos a cambio de obras que realizó a las autoridades del municipio de Morochata, en Cochabamba, era una broma.

"Si mi desafío con espíritu deportivo y bromista para lograr 100% de votación en Morochata fue malinterpretado, pido disculpas", escribió en su cuenta de Twitter.

En las entregas de obras compartimos reflexiones y esperanzas con nuestro pueblo. A veces contamos anécdotas para animarnos y tener un momento de alegría. Si mi desafío con espíritu deportivo y bromista para lograr 100% de votación en Morochata fue malinterpretado, pido disculpas — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 19 de junio de 2019

Morales ofreció ayer al alcalde de esa localidad, Pedro Mercado, que si garantiza el 100 por ciento de votos a favor del MAS, en las próximas elecciones generales de octubre, le dará "lo que pidan".

El jefe de Estado, en un acto gubernamental de entrega de 17 atajados en la comunidad de Yayani del municipio de Morochata, señaló: "Estamos en elecciones, yo sé que aquí no sólo va a ser 90 por ciento o el 100 por ciento (de apoyo). Hermano alcalde de Morochata, si me garantizan 100 por ciento (de votos), lo que ustedes me pidan el próximo año".

Las declaraciones del primer mandatario vulneran el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral, que en su artículo 26, parágrafo III, señala que la propaganda gubernamental difundida en el periodo desde la convocatoria a elecciones generales hasta 30 días antes de la jornada de votación no deberá contener mensajes que soliciten el voto, que promuevan candidaturas, difundan ofertas programáticas o se refieran a los partidos políticos y alianzas participantes en el proceso electoral.

No es la primera vez que el primer mandatario hace este tipo de promesas a cambio de apoyo electoral, pero sí se trata de su primera intervención desde la convocatoria a elecciones presidenciales, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió el pasado 27 de mayo.