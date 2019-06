Burocracia impide funcionamiento de albergue para enfermos con cáncer en El Alto

LA PAZ |

El próximo miércoles se cumplirán dos semanas, desde que el Gobierno hizo la entrega de la Casa de Acogida y Apoyo para pacientes con cáncer del Hospital de Clínicas, en la ciudad de El Alto, y hasta el momento sigue sin funcionar. Hay al menos cinco enfermos y sus familiares que necesitan cobijo.

La presidenta de la Asociación de Personas con Cáncer, Familiares y Voluntarios, Rosario Calle, informó que la principal dificultad para que el albergue entre en vigencia es el protocolo que estableció el Ministerio de Salud.

Calle relató que los pacientes para ser beneficiarios del albergue, deben presentar el informe médico, valoración de Trabajo Social. Además, certificar que carecen de algún tipo de alojamiento en la sede de Gobierno.

Argumentó que esos trámites demoran entre dos a tres días, tiempo que el paciente debe esperar para ver si aceptan su solicitud.

En algunos casos, afirmó que los enfermos que llegan del interior del país no cuentan con el informe médico en La Paz y deben ser evaluados por especialistas del nosocomio miraflorino y ese proceso demora mucho más.

"Lamentablemente hay mucha burocracia para que los hermanos ingresen al albergue (...) El proceso duran entre dos a tres días, en algunos casos (de pacientes del interior) demora más y si no tienen sus papeles en regla no pueden ingresar al albergue", remarcó.

La representante informó que ya enviaron sus observaciones sobre el protocolo redactado por la cartera de Salud, pero hasta ahora no tienen respuesta de las autoridades.

Calle dijo que entre sus análisis del documento, pidieron que los pasos para acceder al albergue sean flexibles, y mientras dure ese proceso, el paciente pueda ya permanecer en ese espacio. Además, señaló que no fueron tomados en cuenta para la elaboración de ese reglamento.

"No nos han llamado, no nos han preguntado cómo se deberían hacer los procesos para que ingresen los pacientes, tenemos muchas ideas de cómo se pueden acelerar los procesos porque nosotros estamos día a día con los hermanos, pero nada, no nos toman en cuenta", agregó.

Cinco pacientes en espera

La presidenta de los enfermos oncológicos reveló que hay al menos cincos enfermos que esperan ser albergados. Aunque algunos, por su condición delicada, se vieron obligados a buscar refugio en la casa de otros pacientes para evitar que su salud se deteriore por las inclemencias del clima.

Dijo que los enfermos son de Los Yungas, de áreas rurales e interior del país que llegaron a La Paz para hacer sus tratamientos y que ahora necesitan ser albergados porque no cuentan con familia en la ciudad, ni suficiente dinero para costera un alojamiento.

Una de ellas es María (40), una paciente con cáncer de cérvix que llegó hace una semana de Santa Rosa de Mapiri. La mujer y madre de tres menores comenzó hace una semana sus sesiones de radioterapia que deben ser 25. Hasta ahora hizo tres, además, luego deberá someterse a tratamiento de braquiterapia.

María expresó su preocupación porque el poco dinero que trajo de su pueblo se está agotando, pues estos días está acompañada por su esposo Celso y por día pagan Bs 50 por un reducido cuarto que les sirve de dormitorio.

"Cada día gastamos Bs 50, no tenemos familia. Quiero irme al albergue, pero me han dicho que hasta ahora no está funcionando y eso me preocupa. Ya casi no tenemos dinero, porque primero pague mis quimioterapias, y ahora son radioterapias, pero falta plata para la comida y medicamentos que me están pidiendo. Ya no sé qué hacer, pensé que me iban a recibir en el albergue, en vano me he alegrado", contó.

De acuerdo a Celia Mendoza, otra representante de los enfermos, también se han presentado problemas que evitan el funcionamiento de las dos ambulancias, que es fundamental para el trabajo del equipo de Cuidados Paliativos, que hasta ahora hizo algunas visitas por sus propios medios a enfermos terminales.

"Estamos enfrentándonos con varias dificultades para que funcione el albergue, las ambulancias y Cuidados Paliativos. Nosotros hemos logrado todo eso, con bloqueos, huelgas de hambre y no es posible que por la burocracia del Ministerio de Salud se frene nuestra lucha", dijo.

Ambas dirigentes pidieron a las autoridades acelerar el funcionamiento del albergue y las ambulancias para dar mejores condiciones a los enfermos con cáncer que día a día luchan contra el dolor de su enfermedad.