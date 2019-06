Hospital de Tarija advierte con suspender el SUS por falta de recursos

El director del hospital San Juan de Dios de Tarija, Roberto Valdivieso, advirtió que el centro irá suspendiendo de forma gradual la atención del Sistema Único de Salud (SUS) si el Ministerio de Salud no desembolsa los recursos que tiene comprometido desde marzo.

"Una vez que se terminen los recursos, seguro vamos a ir haciendo una suspensión gradual de atenciones porque no vamos a tener más alternativa, nos vamos a quedar desabastecidos en farmacias, en reactivos de laboratorio, reactivo para imágenes, etc., esperemos que no vaya a mayores y los cinco millones de bolivianos nos envíen a la brevedad posible", manifestó el funcionario.

Desde el inicio del SUS, el hospital San Juan de Dios cubre las prestaciones con recursos propios y sin desembolsos del gobierno nacional, aseveró Valdivieso.

"Estamos agotando nuestros recursos, no sé hasta cuánto tiempo vamos a poder soportar esta situación, sino vamos a tener que tomar lo que el caso aconseje", apuntó.