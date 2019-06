No hubo duelo de chicotazos entre Quispe y masistas

El diputado Rafael Quispe llegó a la plaza de Achacachi a las 13:30, 30 minutos antes de la hora que citó a los Ponchos Rojos afines al MAS, que le agredieron un día antes, para batirse en un duelo a plan de chicotazos. A las 14:00 sólo llegaron algunos pobladores de ese municipio rural y a la hora los desafiados no aparecieron. “Se han acobardado”, dijo y retornó a La Paz.

“Estoy ya de salida de Achacachi, he estado desde las 13:20 hasta cerca a las 15:00 en Achacachi, pero no sucedió nada, explicarle a la población que ayer (por el jueves) los supuestos Ponchos Rojos han venido a provocar a la plaza Murillo diciendo que por qué hablo mal de Achacachi y por qué hablo mal del Gobierno y que por tanto merecían chicotearme”, explicó el diputado sobre el reto que planteó a los Ponchos Rojos en Achacachi.

Dijo que Huanca es uno de los que ha saqueado al pueblo de Achacachi y ellos no tienen pisada en el pueblo, “porque han hecho una maldad al pueblo. No se han presentado, no han estado y en síntesis eso quiere decir que son Ponchos Rojos o pinches rojos del MAS”.

RECHAZAN AGRESIÓN A DIPUTADO

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, rechazó las agresiones verbales que sufrió el jueves el legislador opositor, Rafael Quispe, por un grupo de campesinos Ponchos Rojos. Le pidió dejar las “actitudes hostiles” contra esa organización social. “Rechazamos este tipo de agresiones”, indicó.