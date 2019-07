Un anciano fallece en medio del conflicto de Adepcoca y Gobierno

El presidente Evo Morales se reunió el domingo con su homólogo electo de Panamá, Laurentino Cortizo, horas antes de asumir el mando del país canalero. Ver más Morales se reúne con Cortizo y le entrega el Libro del Mar junto a un estatua de Túpac Katari

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, descartó que exista una emergencia epidemiológica en el país tras el reporte de dos médicos, que trabajan en hospitales de la ciudad de La Paz, afectados con... Ver más Montaño: No hay una emergencia epidemiológica en el país

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, confirmó hoy que dos médicos, que desempeñan sus funciones en nosocomios de esta ciudad, fueron afectados por un virus aún no fue identificado... Ver más Dos médicos están en terapia intensiva tras ser afectados por un virus aún no identificado