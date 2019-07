García: Asesores del TSE también se quejaron por demora en ejecución de proyecto de UE

El Ministerio Público de Santa Cruz dio curso al procedimiento abreviado solicitado por Pedro Montenegro Paz para que reciba una sentencia de seis años de prisión por el delito de falsedad. Ver más Fiscalía acepta juicio abreviado para Montenegro con 6 años por falsedad

Rubén Aguirre, un hombre de 73 años de edad falleció después de quedar herido el viernes por el impacto de la onda de la explosión de una dinamita detonada durante los bloqueos que se realiza en los... Ver más Un adulto mayor fallece por detonación de dinamita en el bloqueo a Yungas

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, descartó que el Gobierno dialogue con los productores de coca que no son afines al MAS, porque supuestamente solo son 100 personas que... Ver más Gobierno descarta diálogo y dice que son 100 cocaleros que generan violencia