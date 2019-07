Mesa: "Nuestros impuestos están pagando la campaña del MAS"

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, calificó hoy como una "desvergüenza" los cuestionamientos del vicepresidente Álvaro García a los recursos para la campaña electoral de la alianza opositora, cuando el Gobierno tiene $us 527 millones presupuestados para el "área de comunicación", que se usa para el proceso proselitista.

"Me parece una desvergüenza del Gobierno, me parece una desvergüenza del Vicepresidente que encima de todas las mentiras que dice, responde a la supuesta gran cantidad de nosotros señalando: 'Nosotros humildemente vamos a recaudar el dinero que podamos conseguir'", afirmó Mesa tras la suscripción de un acuerdo con el consejo Nacional de Productores y Comercializadores de Bolivia en la ciudad de El Alto.

"Comparen nuestra campaña con la campaña de uso descarado de nuestros recursos. Nuestros impuestos están pagando la campaña millonaria del MAS", agregó el candidato.

El expresidente señaló que dichas declaraciones son un "descaro" cuando el Ejecutivo tiene "$us 527 millones", presupuestados para el área de comunicación, pero no para la difusión de tareas del Estado, sino para la campaña electoral del presidente Evo Morales.

"El presidente Evo Morales utiliza el avión presidencial y la gasolina (...) para ir a un acto de campaña. Estamos con presupuestos millonarios para Entel, para el Teleférico, para YPFB que son utilizados como una forma directa o indirecta para propaganda. Televisión Boliviana se utiliza para la campaña del Presidente", aseguró el candidato.

El domingo, el entonces vocero de CC, Diego Ayo, en una entrevista publicada en el diario Página Siete, sobre la asimetría electoral, afirmó que solo el Ministerio de Comunicación "maneja más 150 millones de dólares y nosotros ni llegamos a 10 millones de dólares juntando todos los aportes de la ciudadanía civil" para la campaña electoral. Ayo precisó que esos recursos provienen de aportes y kermesses.

Al respecto, García manifestó el lunes que esos recursos provendrían del narcotráfico o de Estados Unidos.

El Vicepresidente precisó que una campaña electoral con Bs 70 millones ($us 10 millones) ya es una "campaña al estilo norteamericano" y "todo partido tiene la obligación de transparentar sus fuentes de ingresos y su forma de uso" y demandó que "estos señores lo hagan".

Ante esto, Mesa desmintió ayer las afirmaciones de García y explicó que el presupuesto de la alianza opositora para la campaña electoral fue presentado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y es menor a $us 10 millones y la cifra que mencionó Ayo fue un número hipotético.

"Hemos presentado como corresponde, y es de ley, el presupuesto de CC a consideración del Órgano Electoral Plurinacional y no tiene nada que ver con esa cifra. Por supuesto, nosotros no violamos la ley; nuestra plata es transparente no puede venir del extranjero porque es ilegal y por supuesto no viene de dinero negro, de ninguna naturaleza", aseguró Mesa.