Paolo Lumia: uno de los narcos más influyentes en las mafias de Porta Nuova y Bagheria

Comunidad Ciudadana (CC) reveló que el presupuesto de campaña electoral que presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es de 52.885.100 bolivianos (más de 7 millones de dólares). Sin embargo,... Ver más CC negó que posean 10 millones de dólares para realizar su campaña electoral

El Ministerio Público amplió la imputación formal por el delito de narcotráfico en contra de todos los involucrados con Pedro Montenegro Paz; además convocarán a declarar a unos tres asambleístas,... Ver más Procesan por narcotráfico a vinculados a Montenegro y convocarán a 3 asambleístas

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, desde la cárcel de San Pedro en un mensaje a sus bases, dijo que no se "doblegará" ante las... Ver más Franclin a los cocaleros: No voy a dar mi brazo a torcer mientras el Gobierno no nos escuche