SUS: médicos anuncian paro nacional por situación crítica en hospitales

LA PAZ |

La situación crítica en hospitales por falta de infraestructura, especialistas e insumos empeoró con la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) durante los últimos cuatro meses, según los médicos del sector público.

El sector anunció un paro de 24 horas para el viernes 12 de julio, en demanda de mejores condiciones. Además, pidieron recursos para afrontar el brote del Arenavirus que alarma a la población paceña.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Edwin Viruez, dijo hoy, que desde que rige el SUS en el país, el pasado 1 de marzo, las condiciones de atención en los nosocomios y centros de salud han empeorado por la alta demanda de pacientes que buscan ser tratados de forma gratuita. Dijo que, por ello, colapsan los servicios ante la indiferencia de las autoridades sanitarias que, según aseguró, no destinaron personal para fortalecer el seguro.

Viruez explicó que otro de los aspectos que agrava la situación de los establecimientos de salud es el tema financiero, ya que antes del SUS generaban sus propios recursos para abastecerse de medicamentos e insumos, e incluso sostenían a un determinado número de especialistas, pero en la actualidad, ya no cuentan con ese ingreso. Agregó que ese escenario es insostenible.

"A cuatros meses de la implementación del SUS ha empeorado las condiciones de los hospitales en el país. Estamos atravesando una crisis en el sector público y, ya no es sostenible. Los recursos se están acabando, no hay mejoras, no han incrementado personal, no hay medios para dar calidad a los pacientes", afirmó.

Arenavirus

El galeno añadió además que la situación sanitaria en Caranavi, La Paz, por el brote del Arenavirus y la falta de recursos para afrontar el mal viral es otra razón para parar el próximo 12 de julio, exigiendo al Gobierno mejores condiciones para los centros de salud y hospitales públicos del país.

"Hemos determinado asumir un paro de 24 horas a nivel nacional, el viernes 12 de julio para exigir mejores condiciones para el SUS, equipos, recursos para afrontar el Arenavirus que ya ha matado a una colega y otros dos siguen en terapia intensiva. No podemos permitir más atropellos al sector salud, el Gobierno tiene que responder como máxima autoridad", expresó.

El presidente de los galenos de La Paz, Luis Larrea, confirmó la medida y afirmó que el Gobierno tiene plazo hasta el lunes para atender las demandas de los médicos respecto al SUS y al Arenavirus.

"Lamentablemente, no nos queda otra que recurrir al paro ante las deficiencias claras y evidentes que tiene el SUS en los hospitales, donde miles de pacientes madrugan por fichas y las salan están colapsadas de enfermos sin recibir las condiciones mínimas de calidad porque no hay suficiente personal. Esperamos que, hasta el lunes, la ministra (Gabriela Montaño) convoque al diálogo para solucionar está preocupación", insistió.

Posición del Gobierno

Por su parte, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, cuestionó la medida de presión anunciada por los galenos para la siguiente semana. Calificó de desacertado el paro, porque en estos momentos se requiere aunar esfuerzos para contrarrestar el brote del Arenavirus, los profesionales recurren a protestas y pretenden dejar sin atención a los enfermos.

"No entendemos el anuncio del Colegio Médico de Bolivia sobre el paro, ellos piden declarar alerta sanitaria y después quieren dejar sin atención a los pacientes con esta medida", declaró en un medio radial.