Exfiscal revela que no existen pruebas en contra de Franclin Gutiérrez, según audio

LA PAZ |

El exfiscal Carlos Mariaca reveló que no existen pruebas en contra del presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca, Franclin Gutiérrez, detenido hace 10 meses en el penal de San Pedro por la supuesta emboscada en La Asunta, de acuerdo a un audio grabado.

"No hay nada", se escucha la voz del exfiscal al referirse a la inexistencia de elementos de prueba en contra del líder cocalero a quien se le imputó por ser presuntamente autor intelectual de la supuesta emboscada en la que murió el teniente Daynor Sandoval, miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta.

Mariaca fue destituido de su cargo en el mes de febrero sin argumentos, después de un operativo por las agresiones al director Martín Serrudo, director del Digcoin (Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización), agredido en la comunidad La Calzada.

"Yo me voy tranquilo, me voy a mi casa, Dios sabe lo que hace", se escucha en otra parte del audio, a propósito de su destitución; asimismo, la exautoridad señala que "yo no me voy a ganar un proceso por este caso", al referirse al caso de Gutiérrez.

El exfiscal también desliza que su destitución hubiera sido producto de no haber cumplido alguna instrucción de una autoridad superior, incluso menciona "un ministro", aunque no precisa el nombre, a lo que su interlocutor le dice: "cuál ministro, pero doctor, porque nosotros estamos ofreciendo como testigo al ministro César Cocarico".

En el mes de febrero, se cumplió el plazo para que la Fiscalía presente la acusación o declare el sobreseimiento del caso, pero resolvió por ampliar la etapa de investigación a 18 meses; a la fecha el Ministerio Público no ha presentado pruebas de la imputación en contra de Gutiérrez.

"Ya le dije al Fiscal General que yo voy a cumplir lo que la ley manda. Yo no soy un muchachito que está empezando", sostuvo el exfiscal.

El líder cocalero fue directamente sindicado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, de ser el autor la emboscada, donde además de la muerte de Sandoval, fueron heridos otros efectivos, en el conflicto también perdieron la vida dos productores de coca.

La defensa de Franclin Gutiérrez sostiene que no existen elementos que impliquen a su defendido en los hechos de La Asunta y sostiene que es un proceso político, por anunciar su candidatura a la presidencia.

El dirigente lideró las protestas en contra de la Ley General de la Coca, además, desde la Adepcoca cuestionó la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera.