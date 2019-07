Arremeten contra exfiscal que conocía caso de Gutiérrez

La Fiscalía de La Paz, mediante un comunicado, negó que Carlos Mariaca hubiera formado parte de la comisión de fiscales que investiga la muerte del policía Daynor Sandoval y que tiene como principal implicado al presidente de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Franclin Gutiérrez. Sin embargo, Los Tiempos corroboró que Mariaca firmó varios documentos que forman parte del folio de este caso, entre ellos requerimientos e incluso, el pedido de ampliación del tiempo de investigación.

El exfiscal Mariaca reveló en un audio que no existen pruebas en contra de Gutiérrez, detenido hace 10 meses en el penal de San Pedro de La Paz por la supuesta autoría intelectual en la “emboscada” ocurrida en La Asunta, que dejó como saldo un efectivo policial muerto.

“No hay nada”, se escucha decir al exfiscal al referirse a la inexistencia de elementos de prueba en contra del líder cocalero. Sin embargo, la Fiscalía de La Paz señala que Mariaca “desconoce plenamente de la investigación porque no fue ni es parte de la Dirección Funcional de la Investigación del caso que se sigue a Gutiérrez”.

Detalla que las fiscales Alexis Viela y Jhanneth Usnayo se encuentran en la etapa de elaboración del requerimiento conclusivo de la investigación en torno a la muerte de Sandoval.

“El señor Mariaca ha sido fiscal asignado al caso. Yo tengo la prueba, estuvimos en la audiencia de cesación y este fiscal ha solicitado al juez de garantías la ampliación del tiempo de investigación”, dijo el abogado EusebioVera.

El Ministerio de Gobierno aseguró que hay indicios suficientes para acusar formalmente a Gutiérrez por haber “amenazado e incitado” a hechos de violencia que derivaron en la muerte de un policía, por lo que pedirá 30 años de prisión.

“EN SEIS MESES NO ENCONTRARON NADA”

Eusebio Vera, abogado de Franclin Gutiérrez, señaló que la Fiscalía no pudo demostrar nada contra el presidente de Adepcoca, por eso pidieron que la investigación se amplíe a 18 meses. “En seis meses no logró acusar el Ministerio Público —entiendo yo— que no tenía los suficientes elementos”.

Vera señalo que, en las siguientes semanas, Gutiérrez volverá a pedir la cesación a la detención preventiva. El 27 de agosto del año pasado, Franclin Gutiérrez se entregó voluntariamente a la Policía en el marco de la investigación de la muerte del policía Daynor Sandoval. Desde esa fecha, sigue encarcelado con detención preventiva.