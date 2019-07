Cívicos proponen que el paro nacional en defensa del 21F sea este 26 de julio

LA PAZ |

Los comités cívicos propusieron hoy que el paro nacional en defensa del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21 F) sea el próximo 26 de julio. Esta fecha se analizará en una reunión de emergencia el 19 de este mes en la ciudad de La Paz.

"Hemos sugerido hoy en nuestras conclusiones que una fecha tentativa el 26 de julio y una reunión de emergencia, donde le pondremos fecha al paro cívico nacional. Esa reunión se llevará a cabo en la ciudad de La Paz como la presencia de todos los comités cívicos", explicó el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores, tras la reunión que mantuvieron los comités cívicos nacionales.

Se reunieron en la ciudad de Cochabamba junto con la Comité de Defensa de la Democracia (Conade), organizaciones sociales, entre ellas la Coordinador Regional de (COR) de El Alto, y representantes religiosos, con el fin de determinar acciones en defensa del 21F.

En la reunión demandaron el respeto de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) y la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que aceptaron la candidatura del binomio del MAS. Asimismo, los cívicos respaldaron el paro de 24 horas desarrollado esta jornada en Santa Cruz y lo calificaron como exitoso. También negaron que estén en contra de las elecciones como acusó en hoy el Gobierno.

"Todos queremos elecciones, pero sin Evo y Álvaro sin este apócrifo Tribunal Supremo Electoral que no va acatar otra que norte que no sea de Evo morales y Álvaro García (Linera). Por lo tanto, se estaría consolidando no solo el régimen autoritario, la conculcación del estado de derecho sino el atropello as la constitución política del Estado", dijo Flores.