Larrea asegura que el estado del otro médico con arenavirus es crítico

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, lamentó la muerte del médico Gustavo Vidales afectado por arenavirus y aseguró que el otro galeno Marco Ortiz, también con esta infección, hospitalizado en la Caja Petrolera, tiene un estado crítico.

“Dicen que el otro colega está bien. Le decimos que ha decaído en lo que refiere su diagnóstico. Hoy ha vuelto a tener un daño pulmonar lo cual hace que este entubado y su diagnóstico sea reservado”, aseguró Larrea en una conferencia de prensa.

También advirtió sobre la letalidad de este virus y que aún se deben hacer más estudios.

“Ayer el compañero (Marco Ortiz) fue dializado porque el virus ha vuelto a atacar la parte renal y no queremos que ataque la parte hepática. El virus es letal. Tenemos que saber bien qué es lo que produce este virus, no podemos quedarnos con la incógnita, este virus atacó a varios órganos de nuestro colega (Vidales) entre ellos, el riñón, el hígado, sus pulmones y el sistema nervioso, por lo tanto, no es cualquier enfermedad”, advirtió Larrea.

Informó que este viernes realizarán un paro médico exigiendo condiciones para el ejercicio de la profesión en Bolivia.