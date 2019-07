Arenavirus cobra su tercera víctima y cuestionan nivel de bioseguridad

Después de casi tres semanas de padecimiento, ayer al promediar las 8:15, falleció el médico gastroenterólogo Gustavo Vidales Mostajo como consecuencia de una “disfunción orgánica múltiple” que le ocasionó el arenavirus. Ante esta situación, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, señaló que “las autoridades han actuado de manera negligente” porque no se han tomado acciones a tiempo.

La primera víctima fue el agricultor Macario Gironda (68) y la segunda fue la médica interna Ximena Cuellar, quien habría contagiado a Vidales y al galeno Marco Ortiz.

“No se han tomado las acciones cuando correspondía y ahora tenemos que lamentar el deceso de un colega que deja a su familia. De qué bioseguridad habla la Ministra de Salud; no hay en los hospitales; que demuestre, no sólo es hablar, Cree que dar 50 batas es bioseguridad nivel cuatro”, añadió.

En tanto, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, señaló que no se escatimaron esfuerzos para “intentar salvar la vida” de Vidales, porque el tratamiento que se le dio “es el mismo que se le hubiera otorgado en cualquier parte del mundo”.

Larrea sostuvo que la pérdida de su colega fue porque no se reaccionó de forma inmediata, ya que el tratamiento que se le administró tiene periodos.

“Han esperado desde el 20 de junio que mi colega estaba internado, y nosotros hemos llegado el 29 de junio y ahí recién se ha desatado todo, porque nuestro colega necesitaba sangre. Entonces, han actuado totalmente tarde y eso lo tienen que aceptar, eso no es causal de juicio de decirles lastimosamente hoy día han actuado negligentemente”, dijo.

Etapas

Larrea manifestó que, de acuerdo con la literatura médica internacional, hay un protocolo de atención para las personas afectadas. “Primero, el antiviral tiene su etapa para darse, y eso deberían decir las autoridades; hasta el sexto día, de tener ya el diagnóstico, se puede dar la ribavirina. No digamos que no hay cura para esto, hay un tratamiento que es el tratamiento de ribavirina, que está demostrado científicamente. La ribavirina, luego de los 10 días, el efecto no es el mismo”, explicó.

Acotó que “el suero autoinmune se tiene que dar también entre esos seis a 10 días, como una vacuna, para que esto genere anticuerpos en la persona que ha adquirido el arenavirus”.

No adecuado

Por otra parte, el presidente de los médicos de La Paz cuestionó que el Ministerio de Salud adquiera el medicamento ribavirina en pastillas, para darse vía oral, cuando los dos pacientes médicos están intubados y requieren que se aplique el fármaco vía endovenosa.

Situación de Ortiz

Respecto al cuadro clínico del médico Marco Ortiz, Larrea informó que se encuentra en estado crítico. “Ha presentado una falla a nivel pulmonar y también renal, por lo tanto, el colega ha tenido que volver a ser intubado, se encuentra intubado. El día de ayer (martes) ha recibido su primera sesión de diálisis y esperemos que (con) esto podamos controlarlo. Lastimosamente, el virus ataca varios órganos, pero no tenemos hasta este momento científicamente demostrado cómo tenemos que atacar a este virus”, indicó.

Paro

Larrea ratificó que se decidió ir a un paro de 24 horas a nivel nacional el viernes para exigir a las autoridades que cumplan con el mejoramiento de condiciones de trabajo. “Se ha decidido exigir a las autoridades el cumplimiento de todo lo que se ha dicho”, mencionó.

2 médicos fallecieron. La médica interna Ximena Cuellar y el gastroenterólogo Gustavo Vidales son los galenos que fallecieron por el arenavirus.

CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS

2 de junio. Internan a Cuellar. Después de varios días en el Hospital Municipal de Caranavi, la médica interna Ximena Cuellar es trasladada a la ciudad de La Paz. Es acompañada por el médico Marco Ortiz.

4 de junio. Fallece. Cuellar, tras ser internada en el Hospital de Gastroenterológico, donde es atendida por el médico Gustavo Vidales con una endoscopía, muere debido a las complicaciones orgánicas.

20 de junio. Internado. Dos semanas después de atender a Ximena Cuellar, el médico Gustavo Vidales es internado en el Hospital Obrero. El 29, los médicos requieren sangre por su delicado estado de salud.

ANÁLISIS

Alfonso Tenorio. Representante de la OPS

Este tipo de virus no tiene tratamiento específico

Las infecciones virales que producen fiebres hemorrágicas como ésta, el dengue u otras no tienen tratamiento específico ni aquí ni en ninguna parte del mundo.

El tratamiento que se hace cuando las personas presentan manifestaciones ya de complicación es soporte con líquidos, a veces requieren ventilación mecánica y reponer las plaquetas cuando están bajando y tratamiento de complicaciones que viene posterior, especialmente cuando las estadías hospitalarias son largas.

Entonces, creemos que, a nivel mundial, los protocolos existentes son los que se aplican en todas las región de las Américas, incluida Bolivia. La gente se desespera un poco, el decir ¿cómo no va a haber tratamiento para el dengue? No existe tratamiento específico para dengue, no hay antivirales, no hay antibióticos para este tipo de virus tampoco.

Entonces, lo que se hace es apoyarles, ¿no es cierto?, hasta que la enfermedad de infección se autolimite y tratar las complicaciones cuando ellas aparezcan.

Este tipo de infecciones, ese tipo de virus como el arenavirus usualmente cursan con alta mortalidad.