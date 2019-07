Bolivia Dice No asegura que renuncia es capítulo cerrado

El coordinador nacional de campaña de la alianza Bolivia Dice No, Vladimir Peña, señaló ayer que para esa organización política, la salida de Edwin Rodríguez es un capítulo cerrado, aunque admitió que la “traición” del excandidato fue un duro golpe.

“Así es esta campaña, sucia, artera. Una campaña que ha fijado sus ojos en la candidatura que más crece, ante el líder político que tiene las cuentas claras y las manos limpias. Como no pueden atacar ni decir nada de Oscar Ortiz han buscado esta forma de afectarlo. Esto ha unido más a la alianza”, expresó Peña, que agregó que esta semana se presentarán las listas de candidatos a senadores y diputados de todo el país.

Edwin Rodríguez renunció a la candidatura vicepresidencial de Bolivia Dice No el viernes, de manera sorpresiva, lo que produjo un terremoto en la oposición. Falta saber si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acepta la dimisión de Rodríguez, tomando en cuenta que ya rechazó otra renuncia, la del postulante presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jaime Paz Zamora.

Para la alianza que postula al senador Óscar Ortiz, la salida de Rodríguez significó un duro golpe, pero que fue bien recibido por el otro opositor, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. El expresidente saludó la renuncia del senador potosino y aseguró que es un paso a la unidad contra el MAS.

Sin embargo, Bolivia Dice No no se dará por vencido, y fortalecerá su trabajo de alianzas los próximos días.

“Esto unió más a la alianza y se van a redoblar los esfuerzos. Se seguirá adelante con la candidatura de Óscar Ortiz”, aseveró Peña.

A pesar del entusiasmo, la alianza de Ortiz se sigue desgajando. Ayer dos agrupaciones ciudadanas de Santa Cruz, Jóvenes Unidos por Santa Cruz y Resistencia Solidaria, decidieron alejarse de Bolivia Dice No y rompieron la alianza con esta tienda política, denunciando que no se busca la unidad.

“Hicimos una alianza con Bolivia dice No, pero hemos renunciado hoy, las plataformas, porque no hay un consenso de unidad dentro de Bolivia dice No. Y qué buscamos nosotros cuando hicimos la alianza, lo hicimos para luchar contra este gobierno, para pedir la unidad de los líderes de los partidos políticos”, declaró a El Deber Harry Parada, representante de Jóvenes Unidos por Santa Cruz.

POLÉMICA

Ortiz: Hubo acuerdos subterráneos con CC

El candidato presidencial por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz acusó a su exacompañante, Edwin Rodríguez de haber transado “acuerdos subterráneos” en términos económicos con la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa, para optar por su renuncia.