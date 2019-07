Dirigente del MAS llama "sinvergüenzas" a Romero y Siles por elegir candidatos "a dedo"

El dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Santa Cruz, Rolando Cuéllar, llamó "sinvergüenzas" y "vividores" al ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el exministro de Autonomías y actual coordinador del partido en Santa Cruz, Hugo Siles, por imponer candidatos para el Legislativo "a dedo" y no respetar la elección de representantes de las organizaciones sociales cruceñas.

"Son sinvergüenzas que viven a costillas de los dirigentes y las bases. Me refiero a Carlos Romero y Hugo Siles. No vamos a permitir que estos dos señores sinvergüenzas vivan a costillas de las organizaciones sociales. Ahora no está ningún compañero campesino en la franja de seguridad, ni de candidatos", denunció Cuéllar, según reporte de la red Gigavisión.

El dirigente explicó que existe "mucha molestia" al interior del MAS de Santa Cruz por las acciones de Romero y Siles, a quienes acusa de elegir a nombre de las bases cruceñas del oficialismo.

Asimismo, Cuéllar anunció que se convocó a un ampliado de emergencia para el este miércoles, con el fin de definir acciones contra la imposición de una lista de candidatos.

"El miércoles tenemos un ampliado de emergencia departamental, porque hemos impugnado la lista que dos personas han mandado. No puede ser que dos personas puedan elegir por todo el departamento de Santa Cruz", añadió.

Incluso, Cuellar adelantó que en la reunión se determinaría el cambio de Siles en la dirección política departamental de Santa Cruz por la ministra de Salud, Gabriela Montaño.

"Vamos a proponer para el miércoles un nuevo coordinador político, a la señora Gabriela Montaño, porque ya está bueno que estos señores sean unos vividores, unos sinvergüenzas", refirió.

En el caso del MAS, aún se encuentran en la fase de conformación de sus listas, aunque ya se han anunciado avances en algunos departamentos. Para Cuéllar, es lamentable que Siles no haga caso de los pedidos del presidente Evo Morales de respetar la selección de candidatos que se hacen al interior de las organizaciones sociales.

"Este señor no ha respetado la resolución de la Conalcam (Coordinadora Nacional para el Cambio) y las instrucciones del Presidente, que ha instruido que los candidatos internos electos, uninominales se respeten Orgánicamente, pero este señor (Siles) ha sacado a todos los candidatos del MAS, ha discriminado y ha humillado a los dirigentes con palabras absurdas", agregó.