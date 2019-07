Sentencian a 5 años de cárcel a tres menores implicados en violación grupal a niña

LA PAZ |

El Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Santa Cruz sentenció hoy a cinco años de prisión a los tres menores que confesaron haber vejado a una niña de 12 años en una violación grupal el viernes pasado; mientras que al adolescente que filmó el delito le dio tres años de cárcel.

El fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, informó que la Autoridad Jurisdiccional dictó sentencia condenatoria de cinco años de privación de libertad para José C. R. R., Junior V. M. y Daniel M. S. M.; y que Fernando J. A. H., acusado de complicidad, fue sentenciado a tres años en el Centro Educativo Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz).

Salguero explicó que, en el proceso, que duró menos de 72 horas, se valoró todos los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, por lo que se declaró culpables a los cuatro menores de edad por el delito de violación de infante, niña, niño y adolescente agravada.

Destacó que en audiencia de medidas cautelares los menores, mediante su abogado, reconocieron el hecho y solicitaron someterse a la salida alternativa de terminación anticipada del proceso.

"Los menores se han entrevistado con la juez de manera privada y han confesado el hecho", resaltó Salguero. Dijo que la condena conseguida es la máxima que se podría haber logrado si el juicio se desarrollaba.

Este hecho salió a la luz ayer, cuando la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) informó la aprehensión de los implicados de la violación grupal, entre ellos a dos adultos, un casero de 35 y un albañil de 42 años. Éstos fueron remitidos al Ministerio Público y serán procesados por los delitos de violación agravada.

Según la relación de los hechos, en fecha 13 de julio, la prima de la menor formalizó la denuncia en contra de los adolescentes, indicando que habría sido violada por seis personas.

La menor en su entrevista psicológica reconoció a los autores del hecho, indicando que conoció a uno de los menores mediante Facebook y acordaron una cita en la plazuela del barrio magisterio de la ciudad de Santa Cruz.

Posteriormente, se dirigieron al domicilio de Daniel M. S. M., donde también se encontraban los otros adolescentes involucrados y con quienes consumieron bebidas alcohólicas; además allí la menor fue dopada. Esta situación fue aprovechada por los adolescentes, quienes procedieron a violar a la víctima, hecho que fue filmado y posteriormente publicado en redes sociales.

Precisamente ese material ayudó en la investigación y a esclarecer el grado de participación de los menores sentenciados, explicó la Fiscal Asignada al caso, Herminia Prado.

Defensoría de la Niñez investiga a familia

Por otro lado, la Defensoría de la Niñez de Santa Cruz brinda apoyo psicológico a la niña de 12 años que fue víctima de violación grupal por seis sujetos el fin de semana. Además, tras una investigación, no se descarta iniciar acciones legales contra los tutores que tenían bajo su responsabilidad a la menor.

"Con los profesionales que tenemos estamos investigando. Hay un total incumplimiento de sus funciones de la familia. La niña por una situación que ha atravesado pidió quedarse con la tía", explicó la directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Rosi Valencia, en conferencia de prensa, hoy.

Explicó que la niña es huérfana de madre y que su padre trabaja en el campo, por lo que se espera que éste llegue a la ciudad. Por ese motivo, la niña vivía con su tía, una mujer de avanzada edad.

La tía, a quien entrevistó la red Gigavisión, narró que la niña salió el viernes supuestamente a una fiesta del hermano pequeño de su amiga, pero que hasta el día siguiente no llegó; sin embargo, no dio parte a las autoridades ni la buscó.

"Ya me eché a dormir, porque estaba cansada y me había dormido. Y no había llegado, entonces (al día siguiente) yo me fui con esa pena a Montero", relató la tía, quien pidió que se castigue a los responsables.

Por ello, Valencia dijo que la Defensoría no descarta tomar otras acciones si en el proceso investigativo evidencia que la niña no cuenta con la seguridad necesaria en su actual hogar.

"No descartamos dar otro tipo de medidas de protección si en el lugar donde está ella no estuviera segura", afirmó Valencia.