Autoridades paceñas rechazan las declaraciones de Percy

LA PAZ |

Autoridades de La Paz rechazaron hoy las declaraciones del alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, quien cambió parte de la letra del tradicional canto "Oh, linda La Paz" con "Oh, colla incapaz" durante un acto con residentes paceños.

El concejal de Soberanía y Libertad para Bolivia (SOL.Bo), Pedro Susz, calificó de "infortunadas" y "agraviantes" las frases de Fernández y afirmó que las disculpas "no son suficientes".

"Sin duda alguna han sido declaraciones por demás inoportunas, agraviantes, innecesarias y no creo que las disculpas que ha presentado el alcalde luego sean suficientes como para dispensar la responsabilidad que semejante tipo de declaraciones conllevan", afirmó Susz.

Lamentó que no existan mecanismos para poder sancionar este tipo de actitudes de discriminación y no descartó que el Concejo Municipal de La Paz emita en las próximas horas un pronunciamiento de rechazo.

"Lamentablemente no hay ningún mecanismo por el cual pudiera sancionarse una actitud de este tipo, pero sí entiendo que va ser necesario un pronunciamiento de las instituciones paceñas para que ojalá en el futuro no se vuelvan a repetir unas declaraciones de esa índole (...) Entiendo que nos vamos a pronunciar de manera muy severa", agregó.

El concejal del MAS, Jorge Silva, también expresó su repudio a la actitud del alcalde cruceño y afirmó que es una falta de respeto con los paceños.

"Es repudiable que una autoridad, no solamente se dedique a meter mano a las mujeres, a las funcionarias cometiendo un acoso, falta el respeto a La Paz; está faltando el respeto al pueblo que no le ha hecho nada al alcalde Percy Fernández", dijo.

A su turno, la concejala por Sol.Bo Cecilia Chacón lamentó que autoridades incurran en ese tipo de agravios que afectan a la dignidad de las personas.

"Es una conducta que da un pésimo ejemplo y que no corresponde a una autoridad de la jerarquía que él tiene", expresó.

Por su parte, el presidente del denominado Comité Cívico pro Departamento de La Paz, Clemente Gutiérrez, anunció que declararán "persona no grata" al alcalde cruceño e, incluso, advirtió con iniciar un proceso por ofender a los paceños, si continúa con ese tipo de acciones.

"Vamos a declarar persona no grata al alcalde de Santa Cruz por su expresión discriminatoria y si sigue menospreciando a los paceños, vamos a iniciar un proceso penal", advirtió.

En el día del 210 aniversario de la gesta libertaria de La Paz, el alcalde Percy Fernández "bromeó" con el tradicional canto "Oh linda La Paz" y llamó "colla incapaz" a quienes habitan esa región del país durante un acto con residentes paceños.

"Oh linda La Paz, oh bella ciudad, quien te conoce no olvida jamás... Oh colla incapaz", expresó Fernández, mientras se reía ante la comunidad paceña que vive en Santa Cruz, según se observa en un video divulgado por el programa televisivo Detrás de la Verdad.

Tras las reacciones que generaron sus palabras, el alcalde Fernández publicó un vídeo en el que asegura que no tuvo la intención de ofender a la colectividad paceña y que su vocación es "acercar a los bolivianos".