Duro cruce entre jefes del MAS en Santa Cruz

El exministro de Autonomías y coordinador del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, Hugo Siles, llamó irresponsable al jefe departamental de esa organización política, Juan Guzmán, durante una reunión la noche del domingo en que se discutía la elaboración de listas para la Asamblea Legislativa del oficialismo.

“Eres un irresponsable, porque cuando se dijo a nivel nacional ‘no se reúnen las urbanas’, tú has hecho lo que te dé la gana. E incluso lo voy a revelar aquí, en la reunión con el Presidente (Evo Morales) hasta lloraste. Te lo voy a decir ahora y públicamente donde sea,

podés ser presidente del MAS, qué me importa, pero no seas irresponsable”, le dijo Siles a Guzmán, según un audio difundido por “Detrás de la Verdad”. El audio fue confirmado por Guzmán a la ANF.

Tras dicha afirmación, Guzmán le contesta: “Vos no sos del proceso”. En ese instante, las personas presentes en el encuentro comienzan a cuestionar a Siles y se genera una discusión no entendible.

Cuéllar adelantó que en una reunión de emergencia del MAS se pedirá el reemplazo de Siles y Carlos Romero, y en su lugar se propondrá a la ministra de Salud, Gabriela Montaño, como responsable en Santa Cruz.

La conformación de listas no sólo generó problemas en el oficialismo. En Bolivia Dice No, que sufrió la renuncia de su candidato vicepresidencial, Edwin Rodríguez, se sumó que la agrupación UNIR de Tarija decidió no colocar candidatos en las listas al legislativo, aunque continuarán apoyando a Óscar Ortiz. La decisión no cayó bien en la alianza roja. Ortiz ayer presentó a José Carlos Gutiérrez como candidato a la C-45 de Santa Cruz. También se conoció que el analista Gonzalo Quiroga será candidato a senador por Chuquisaca.