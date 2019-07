Residentes paceños piden audiencia con Percy Fernández por declaraciones ofensivas

Aunque el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, ofreció disculpas públicas tras lanzar declaraciones que fueron calificadas como ofensivas hacia La Paz. Los residentes de este departamento en Santa Cruz exigen una audiencia con el burgomaestre para intercambiar criterios.

“Oh linda La Paz, oh bella ciudad, quien te conoce no olvida jamás... Oh colla incapaz”, dijo Fernández ayer durante un acto realizado en la Plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz en conmemoración al 210 aniversario de la gesta libertaria de La Paz.

Pedro Moncada, secretario general del Centro de Residentes Paceños (Cerepa), dijo que las declaraciones de Fernández fueron ofensivas a la paceñidad. “Queremos es manifestar nuestro rechazo a este tipo declaraciones que sin duda alguna mellan la dignidad de todos los paceños que vivimos aquí en Santa Cruz”, agregó.

Moncada manifestó la predisposición de los residentes paceños de llegar a un buen término respecto al incidente, pero consideró necesario realizar una audiencia con el alcalde.

Cabe mencionar que Fernández, horas después del hecho, divulgó un video en el que pidió disculpas por sus declaraciones asegurando que no tuvo la intención de ofender a los ciudadanos paceños.

“Amo a La Paz y a los paceños y lo digo sinceramente. Si he cometido un error, pido disculpas”, dijo.