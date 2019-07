Aprehenden a exgobernador de Palmasola y buscan a uno de los dos reos liberados por error

El fiscal general del Estado informó hoy que se tiene planificado el viaje de una comisión de fiscales al vecino país de Brasil para tomar declaración a los funcionarios de las empresas Odebrecht y... Ver más Anuncian viaje de fiscales a Brasil para tomar declaración a implicados en caso Odebrecht

En el primer día del paro de 48 horas de los profesionales en salud que se cumple en todo el país, los médicos de La Paz denunciaron que, desde la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), los... Ver más SUS: médicos denuncian que hospitales colapsan y pacientes reciben atención en pisos

La Asamblea Departamental de La Paz declaró este jueves persona "no grata" al alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, quien cambió parte de la letra del tradicional del canto "Oh, linda La Paz" con "... Ver más La Paz declara persona no grata a Percy Fernández por dichos ofensivos