Hospitales en Cochabamba atienden con normalidad pese a paro médico

COCHABAMBA |

A pesar del paro nacional del Colegio Médico de Bolivia, los hospitales de Cochabamba brindan atención médica a la población con normalidad en todos los servicios, según se pudo constatar en un recorrido realizado por Los Tiempos a los distintos centros de salud.

Hasta el mediodía de hoy, en el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi se repartieron, desde las 6 de la mañana, más de 160 fichas; en el Viedma 200.

María Giménez, una ciudadana, contó que la atención es normal. "Yo vine a sacar ficha para mi mamá para el oncólogo", expresó.

El responsable de Comunicación del hospital Viedma, Fernando Romano, dijo que se repartieron fichas, como es habitual, para todas las especialidades.

"Lo que pasa es que cuando se anuncia paro, la población advierte esto y duda para asistir, lo cierto es que hay poca afluencia en comparación de un día normal", manifestó.

Por su parte, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rodolfo Mena, dijo que los procedimientos de cirugías y estudios programados se están realizando con normalidad.

"En el Hospital Cochabamba se están extendiendo las fichas con normalidad. El Sedes está siempre pendiente de que la salud se garantice para la población. No compartimos el paro anunciado. Los criterios no lo compartimos, no creemos que es lógico y justo castigar a inocentes que deben ser atendidos", expresó Mena.

Por otra parte, dijo que se pedirán los informes respectivos de las personas que habrían instruido a no atender ciertos consultorios. "De acuerdo a la normativa se aplicará la sanción", manifestó.

Mena también dijo que, preliminarmente, se informó que en las provincias se está realizando con normalidad. "Ponderamos el compromiso de los profesionales".

Los galenos iniciaron hoy un paro de 48 horas en todo el país por la falta de equipamiento, insumos, medicamentos e ítems para los hospitales del sector público, que constituyen condiciones adversas para el ejercicio de la medicina y atención a la población, informó el dirigente del Sirmes (Sindicato de Ramas Médicas de Salud) La Paz, Fernando Romero.

Luego de romper el diálogo con el Gobierno, los médicos determinaron ayer la medida al no tener resultados a sus demandas.

Desde marzo de este año, el Gobierno implementa el Sistema Único de Salud (SUS) de forma progresiva para cubrir al 51% de la población que no cuenta con ningún seguro médico. Los galenos lo calificaron como una medida política por ser año electoral y denunciaron el fracaso de la medida hasta el momento.