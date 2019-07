SUS: médicos denuncian que hospitales colapsan y pacientes reciben atención en pisos

LA PAZ |

En el primer día del paro de 48 horas de los profesionales en salud que se cumple en todo el país, los médicos de La Paz denunciaron que, desde la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), los hospitales públicos colapsan a diario y los pacientes deben ser atendidos en pasillo y en el suelo por la alta demanda que se registra.

El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, explicó que los galenos lamentan que el Gobierno pregone "las maravillas" del SUS, cuando la realidad es distinta. El sector afirma que la falta de infraestructura, especialistas, medicamentos, insumos e incluso la burocracia para que un paciente se beneficie del seguro empeoraron el sistema de salud pública.

Romero dijo que el sistema de salud en Bolivia es la más pobre de Latinoamérica por falta de interés del Gobierno que no equipa a los nosocomios, no da garantías para el ejercicio médico a los profesionales.

"Estamos abandonados, la salud está en una pobreza extrema. La realidad de los hospitales es ver cada día a pacientes hacinados en el piso y fácilmente pueden propagar todo tipo de enfermedades, los médicos trabajamos sin condicione de bioseguridad, estamos en total desamparo por nuestro Gobierno que más se dedica hacer campañas que invertir en salud", agregó.

Hospitales hacinados

El galeno comentó que, tras la implementación del SUS, solo los hospitales de Clínicas y de la Mujer muchas veces se quedan sin insumos para cirugías, medicamentos, ni recursos económicos, poniendo en riesgo la atención de los enfermos.

Romero dijo que en varias ocasiones la farmacia del Hospital de la Mujer se quedó sin medicamentos ni reactivos para las cirugías, terapia intensiva lo que hace insostenible la situación en los nosocomios.

"Muchas veces nuestra farmacia se ha quedado sin insumos sin medicamentos para hacer las cirugías de emergencia para atender a pacientes de terapia intensiva, a recién nacidos, en un centro médico de referencia y al no tener recursos nos hemos quedado sin medicamentos y hoy estamos en el límite de atención", declaró.

Relató que los profesionales y trabajadores en salud deben extremar esfuerzos para atender a los enfermos; sin embargo, aseguró que la situación es insostenible por lo que exigen al Ministerio de Salud cumplir con los compromisos que anunció antes de la implementación del SUS, como mayores recursos económicos para los hospitales, equipamientos de última tecnología, especialistas e infraestructura.

Además, los médicos pidieron ser incluidos a la Ley General del Trabajo e implementar bioseguridad en los hospitales para evitar muertes por enfermedades, tal como ocurrió con los médicos Gustavo Vidales y Ximena Cuéllar, ambos fallecieron por Arenavirus mientras cumplían su labor.

"Los profesionales no tenemos seguridad ante el Estado, están sometiendo a los pacientes a un sufrimiento extremo. La Ministra de Salud tiene que cumplir con su trabajo, ir a los hospitales, dar medicamentos, ítems, especialistas y no estar haciendo campaña para el gobierno", dijo.

Pacientes sorprendidos

En el nosocomio miraflorino, la mayoría de los enfermos que requería atención se vieron sorprendidos con la medida de presión; unos no se enteraron y durmieron toda la noche en la calle para conseguir una ficha. Lamentablemente, en horas de la mañana se informaron que la atención se retomaría después del paro de 48 horas.

Jacinto Mayta, un paciente que requería atención en Traumatología, no pudo conseguir atención, empero, dijo que apoya la medida de los galenos, porque, desde el SUS, para lograr atención es un "viacrucis" pasar por la burocracia que existe en los hospitales. Afirmó que muchas veces se acaban las fichas para ser atendido.

"No sabía del paro, pero si (es) por el SUS está bien, realmente ha empeorado la atención. Antes te atendía con más calma, ahora unos ratos te revisan, a veces ni siquiera bien. Hay medicamentos que no cubre el seguro del Gobierno y hay que ir de un lado a otro, te piden fotocopias y más fotocopias. A veces hay caso renegar porque no ha mejorado nada", relató.

La protesta de los médicos demanda mejores condiciones en los hospitales y la inclusión a la Ley General del Trabajo.