Bolivia Dice No y PDC esperan informe de TSE para reemplazar a candidatos renunciantes

La alianza opositora Bolivia Dice No y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) están a la espera del informe del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre los candidatos inhabilitados para iniciar los trámites de sustitución de sus postulantes a Vicepresidente y Presidente, respectivamente.

"El Tribunal Supremo Electoral tiene que emitir un informe y recién una vez que se confirmen las inhabilitaciones se puede proceder a sustituir a los candidatos", informó el candidato presidencial por la alianza opositora, Oscar Ortiz.

En tanto, la candidata a la vicepresidenta por el PDC, Paola Barriga, confirmó que también están a la espera de dicho informe de inhabilitación de candidatos.

El calendario electoral establece que entre el 20 y el 28 de julio se efectuará la verificación de requisitos y causales de inelegibilidad de los aspirantes.

El primer parágrafo del artículo 108 de la Ley 026 del Régimen Electoral establece que las listas de candidatos para cualquiera de los cargos electivos únicamente podrán sustituirse por renuncia, inhabilitación, fallecimiento, impedimento permanente e incapacidad total, acreditados fehacientemente ante el Órgano Electoral competente al momento de presentar la sustitución por parte de las organizaciones políticas.

El tercer parágrafo dispone que las sustituciones por causa de renuncia podrán presentarse hasta 45 días antes del día de la elección y por las otras causales establecidas hasta tres días antes del día de la votación. El renunciante ya no podrá participar como candidato en ese proceso electoral ni será reubicado en otra candidatura.

El 12 de julio, Edwin Rodríguez presentó ante el TSE "renuncia irrevocable" a su candidatura como vicepresidente de Bolivia Dice No argumento que ese frente político asumió una "estrategia electoral unilateral" que tiende a dividir a la oposición y favorecer al binomio oficialista.

En tanto, el 11 de julio, la Sala Plena del Órgano Electoral rechazó la renuncia de Paz Zamora a su candidatura presidencial por el PDC. Un mes antes, el expresidente hizo conocer su renuncia argumentando desencuentros con la dirigencia de dicho partido y observó la falta de predisposición de renovar cuadros e invitar a candidatos.

Ante este contexto, Barriga reiteró que en el reglamento de las Elecciones Primarias de Candidaturas de los Binomios Presidenciales existe un "vacío legal" para sustituir al postulante por lo que el Órgano Electoral debe aprobar una "ley corta" que permita reemplazar las candidaturas renunciantes.

El reglamento de las Primerias establece que los resultados de dichos comicios son de "carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio".

El parágrafo segundo de dicha norma dispone que los resultados de las elecciones primarias solo podrán ser revertidos si se produjese la muerte de una o de uno de los candidatos ganadores del binomio presidencial o si se comprueba una enfermedad gravísima sobreviniente o por incumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y la ley.

No obstante, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, informó en una entrevista con la red Unitel que dado que las organizaciones políticas ya presentaron sus listas de candidatos el 19 de julio pueden presentar sus "incidentes" para realizar el reemplazo de los postulantes que renunciaron.

Anticipó que este miércoles se realizará una reunión de la Sala Plena del Órgano Electoral y si existe una petición de sustitución de candidatos será tratada en el encuentro.

Ni la coalición Bolivia Dijo No ni el PDC anunciaron los nombres de quienes sustituirían a sus candidatos renunciantes. en candidato presidencial Oscar Ortiz dijo que aun no se ha tomado la decisión y la candidata vicepresidencial Paola Barriga no ha descaqrtado la posibilidad de asumir la candidatura a la presidencia.